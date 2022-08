Bastianini logra en GP de Austria su primera pole en MotoGP

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) saldrá desde la 'pole position' en el Gran Premio de Austria de MotoGP el domingo, luego de haber firmado el mejor tiempo de las calificaciones este sábado, mientras que el líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo, partirá desde el quinto puesto.

En el circuito Red Bull Ring, un trazado favorable a las Ducati, el italiano Francesco Bagnaia, 3º en la clasificación general a 49 puntos de Quartararo, y el australiano Jack Miller completarán la primera línea a lomos de sus Ducatis.

"Hemos vivido un buen inicio del fin de semana, pero hoy hemos dado un nuevo paso adelante", declaró Bastianini, que firmó la primera pole de su carrera en MotoGP.

Esta pole es un resultado alentador para el piloto italiano de 24 años, que había firmado un gran inicio de temporada con tres victorias, la última en Francia en mayo, antes de varios meses con actuaciones discretas.

Aleix Espargaró, segundo provisional en la general del Mundial a 22 puntos de Quartararo, sólo pudo ser noveno. El piloto de Aprilia, que regresa de una fractura en el talón, tiene problemas desde el viernes y podría dar un paso atrás este fin de semana en sus aspiraciones al título. Su compatriota Jorge Martín (Ducati-Pramac) saldrá desde el cuarto puesto de la parrilla.

Los franceses Fabio Quartararo (Yamaha), vigente campeón del mundo, y Johann Zarco (Ducati-Pramac) partirán respectivamente del 5º y 6º puesto.

Desde el regreso de la MotoGP en Austria en 2016, esta carrera es propiedad casi en exclusiva de Ducati.

Fuera de los circuitos, MotoGP anunció a lo largo de la mañana del sábado una revolución para la próxima temporada con la llegada de las carreras esprint cada fin de semana con Grandes Premios.

Concretamente, la carrera esprint tendrá lugar el sábado durante cada fin de semana de carrera y representará en distancia el equivalente a la mitad del Gran Premio que se dispute el domingo.

Estos esprints ofrecerán también puntos en el Mundial, la mitad de los puntos que otorgue la carrera principal del domingo.

Con la llegada de esta novedad, el formato de los fines de semana se verá modificado ya que sólo dos sesiones de ensayos -más largas que las actuales- contarán para las calificaciones del sábado (por las tres de hoy en día con una última sesión disputada el sábado por la mañana).

El sábado, los pilotos tendrán derecho a una última sesión de ensayos sin nada en juego ante de las calificaciones, que conservarán su formato actual.

La carrera esprint, cuya parrilla de salida será determinada al término de las calificaciones, se disputará posteriormente a estas.

El formato propuesto recuerda en algunos puntos al adoptado desde el año pasado en Fórmula 1, aunque en la F1 la carrera esprint no se da en todos los Grandes Premios. En 2022 sólo tres GP albergaron carreras esprint.

Pero contrariamente a la Fórmula 1, que también inauguró este formato con ocasión de algunos GP, la carrera esprint de MotoGP no servirá para determinar la parrilla de salida del GP del día siguiente. Esta será configurada en función de la sesión calificatoria.

La iniciativa, anunciada en el marco del GP de Austria, no fue del agrado de algunos actores del Mundial de MotoGP como el francés Fabio Quartararo. "Me parece que es totalmente estúpido", indicaba el viernes el vigente campeón del mundo, que criticaba el cansancio extra para los pilotos, a los que, según dijo, "no se les pidió su opinión".

