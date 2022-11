Benzema será baja ante el Rayo Vallecano

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, adelantó este domingo que el delantero francés Karim Benzema será baja el lunes contra Rayo Vallecano en un partido de la Liga española, a menos de dos semanas del comienzo del Mundial de Catar.

"Mañana (lunes) no va a jugar porque las sensaciones no son buenas, ha entrenado el viernes, parecía bien y después le costaba un poco, así que no va estar disponible para mañana", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador italiano confía, no obstante, en recuperarlo para el partido de Liga del próximo jueves contra el Cádiz, perteneciente a la 14ª fecha del campeonato español, la última antes del parón por el Mundial.

"Sí, no creo que pueda estar (Antonio) Rüdiger, pero Karim sí" podrá estar disponible, confió Ancelotti.

Benzema había reaparecido el miércoles en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow, tras perderse tres encuentros oficiales por una cansancio muscular en la pierna izquierda.

El capitán merengue había entrado en juego en el minuto 62 en sustitución de Vinicius.

Ancelotti afirmó entonces que Benzema había tenido buenas sensaciones por lo que estaría disponible para el partido del lunes contra el Rayo Vallecano, pero el sábado el francés ya no se entrenó con sus compañeros, ejercitándose en el gimnasio y este domingo tampoco estuvo con sus compañeros.

