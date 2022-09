Borrell tiene "menos confianza" en un acuerdo rápido para salvar tratado sobre programa nuclear iraní

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, admitió este lunes que tiene "menos confianza" que hace escasos días en la posibilidad de un entendimiento rápido para salvar el acuerdo multipartito sobre el programa nuclear iraní de 2015.

"Lamento decir que tengo menos confianza hoy que hace 28 horas sobre la convergencia en el proceso de negociaciones y sobre la perspectiva de cerrar el acuerdo ahora mismo", dijo Borrell durante una conferencia de prensa en Bruselas.

El 31 de agosto el mismo funcionario había apuntado que un entendimiento para salvar el JCPOA era apenas una cuestión de días.

En la primera semana de agosto el equipo de Borrell presentó a todas las partes un texto que resumía las posiciones y sugería un camino a seguir.

Seguidamente, Irán y Estados Unidos presentaron sus observaciones, que el propio Borrell consideró "razonables", abriéndose de esa forma la posibilidad de un acuerdo rápido.

El acuerdo, conocido por las siglas en inglés JCPOA, fue firmado en 2015 por Estados Unidos, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania, además de Irán.

Por el entendimiento, Irán declinaba formalmente a su objetivo de desarrollar armas nucleares y en contrapartida los países occidentales levantarían gradualmente las sanciones adoptadas contra el gobierno de Teherán.

Sin embargo, en 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo e en represalia Irán retomó sus tareas de enriquecimiento de uranio.

El equipo de Borrell trabajó febrilmente para hacer volver todas las partes a la mesa de negociación, y hasta hace dos semanas un entendimiento para el retorno de Estados Unidos al acuerdo parecía inminente.

Este lunes, sin embargo, Borrell admitió que una de las respuestas recientemente recibidas representaba un obstáculo real a un acuerdo rápido.

"Si el objetivo es cerrar un acuerdo rápidamente, no ayudará", dijo, sin ofrecer otros detalles.

De acuerdo con el diplomático español, "las últimas interacciones no están convergiendo (...), las posiciones no se aproximan. Si no hay una convergencia, todo el proceso está en peligro".

