Brasileño Dani Alves pasa del amor a los reproches en el fútbol mexicano

Tras acumular su quinto partido sin conocer la victoria con los Pumas y luego de sufrir una derrota por goleada ante el Santos, el brasileño Dani Alves recibió los primeros reproches de la afición de los felinos en partido de la décima jornada del fútbol mexicano.

El domingo, los Pumas recibieron en el estadio Olímpico Universitario a los 'Guerreros' del Santos que lograron una victoria de 5-1 con Dani Alves en la cancha.

Pasados 29 días de su emotiva presentación como refuerzo de los Pumas, el domingo Dani Alves jugó su quinto partido en la liga mexicana, y con él en la alineación los felinos tienen un balance de dos empates seguidos y tres derrotas consecutivas- A eso se suma el 6-0 sufrido en la visita al Barcelona en partido por el trofeo Joan Gamper, en el que el brasileño recibió un homenaje.

En esa cadena de seis partidos sin ganar rematada con esas cuatro derrotas los Pumas han recibido 19 goles, situación que ha desatado el malestar de la afición universitaria en contra del director técnico Andrés Lillini y también de Dani Alves.

En el transcurso del partido cuando tocaba la pelota, Dani recibió abucheos y silbatinas, también al final cuando iba en camino de la cancha al vestidor.

"Se nos murió el amor", es el título de la portada del diario Récord este lunes con la fotografía del brasileño con gesto de desesperación. "Dani Alves fue abucheado y le lanzaron objetos al equipo", detalló el periódico.

El entrenador Lillini ha sido cuestionado por mantener a Alves en la cancha durante los 90 minutos de los cinco partidos que ha jugado en la liga mexicana. En la crítica deportiva mexicana ha circulado la versión de que los Pumas se comprometieron en el contrato del brasileño a que jugara todos los minutos.

Ante tal versión, días atrás Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de los Pumas, llamó a una inusual conferencia de prensa para declarar "qué buena imaginación y qué buenas ideas tienen para entrar en polémica porque la polémica vende, pero deben pensar que cualquier profesional serio no aceptaría una tontería de ese tipo".

"Eso no existe, no hay cláusulas que obligan al técnico para que (Dani Alves) juegue los 90 minutos. Parece broma, pero sé que no lo es porque lo dicen de una manera que están convencidos, pero certifico que eso no es verdad", aseveró.

Mientras Dani Alves se opacaba en la derrota de los Pumas, la figura en este triunfo del Santos fue el delantero colombiano Harold Preciado quien marcó dos goles y dio una asistencia para el 5-1.

Preciado anotó los dos primeros goles del partido con remates de cabeza a los minutos 29 y 39, dio el pase para el 3-0 parcial tras robarle la pelota a Dani Alves y ganarle en el mano a mano.

"Uno como delantero siempre quiere tener balones y marcar, y hoy se me dio la oportunidad", dijo Preciado. "Nosotros vamos a dar todo por este equipo para lograr el objetivo que es salir campeón".

str/gfe