Bravos golpean primero en Serie Mundial al vencer a los Astros 6x2

Con jonrones del cubano Jorge Soler y Adam Duvall, los Bravos de Atlanta dieron el primer golpe en la Serie Mundial de béisbol de 2021 al vencer este martes a los Astros de Houston 6x2 en el primer partido.

La serie, al mejor de siete encuentros, continuará este miércoles con el segundo juego también en Houston, sede de los Astros, con un duelo de pitcheo entre Max Fried (Bravos) y el mexicano José Urquidy (Astros).

Los Bravos, que están en su primera Serie Mundial desde 1999 y no han ganado el Clásico de Otoño desde 1995, tuvieron un comienzo espectacular para anotar cinco carreras en las primeras tres entradas y nunca miraron hacia atrás.

Los Bravos arrancan agresivos y el primer bate, el cubano Soler, despachó un cuadrangular por al jardín izquierdo y salieron arriba 1x0.

Se trató del primer cuadrangular en la primera visita al plato de una Serie Mundial.

En cuatro ocasiones anteriores, un bateador había volado la cerca en la primera visita al plato de su equipo, pero lo hicieron cerrando el inning.

Los otros que han dado jonrón siendo el primer bateador de su equipo en una Serie Mundial, pero en el cierre de la primera entrada, son Chris Taylor (2017, Dodgers vs. Astros), el venezolano Alcides Escobar (2015, Reales vs. Mets), Dustin Pedroia (2007, Medias Rojas vs. Rockies) y Don Buford (1969, Orioles vs. Mets).

Acto seguido, Freddie Freeman cayó de segunda a primera en una joya defensiva del venezolano José Altuve, mientras que el curazoleño Ozzie Albies ganaba la primera con hit dentro del cuadro y posteriormente robó segunda, desde donde anotó por doblete remolcador de Austin Riley.

El boricua Eddie Rosario, el MVP de la serie de campeonato en la Liga Nacional, tomó ponche para el segundo out del inning, y el toletero Adam Duvall, líder jonronero con 38 en el 'Viejo Circuito' en la temporada regular, cedió el tercer out con un largo batazo al jardín derecho.

Al cierre de esa entrada, el veterano Charlie Morton se metió en problemas pues tras ponchar a Altuve permitió hit a Michael Brantley, dio pasaporte al cubano Yordan Alvarez y desbol al boricua Carlos Correa para llenas las bases con dos outs, pero metió el brazo hasta el fondo y dominó en roletazo a Kyle Tucker.

Los Bravos abrieron el segundo con sencillos consecutivos de Trevor d´Arnaud y Joc Pederson y tras el out de Dansby Swanson, el cubano Soler bateó por el cuadro para out de jugada de selección pero el corredor en la antesala anotó la tercera carrera.

Con las bases llenas y dos outs, el abridor Framber Valdez pudo sofocar el peligro al ponchar a Riley.

En el tercero, los Bravos volvieron a sonar el madero con dos carreras más por sencillo del boricua Rosario y bambinazo de Duvall, que provocó la expulsión del box de Valdez, quien fue sistituido por el dominicano Yimi García, quien aguantó la hemorragia con dos ponches.

Valdez (0-1), oriundo de Sabana Grande, se convirtió en el quisqueyano número 12 en abrir un partido del Clásico de Otoño en las Grandes Ligas.

Además se convirtió en el primer dominicano en lanzar como abridor en un partido de Serie Mundial desde que lo hiciera Edinson Vólquez en el juego 5 de la Serie Mundial de 2015 cuando ganaron sus Reales de Kansas City.

El abridor de los Bravos tuvo que salir del juego al lastimarse una pierna tras un lineazo del cubano Yuli Gurriel. Morton sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha y la Serie terminó para él.

Morton fue sustituido por el relevista zurdo A.J. Minter. Pese a permitir doblete a Brantley, Minter retiró en rola a Alex Bregman y en ponche al peligroso Yordan Alvarez, el cubano MVP del campeonato de la Liga Americana.

Los Astros reaccionaron en el cuarto y descontaron una por doblete de Tucker y sencillo del cubano Gurriel.

Luke Jackson y Tyler Matzek se encargaron de colgar el cero en la séptima entrada al ponchar a Altuve y Bregman con un hit intercalado de Brantley.

En el octavo, los Bravos pusieron dos hombres en bases luego de que Swanson recibiera boleto y el cubano Soler, con un hit dentro del cuadro dejo la escena lista para que Freeman empujara la sexta carrera con un elevado de sacrificio.

En el octavo, los Astros abrieron agresivos cuando el cubano Alvarez sonó un triple frente al relevista Tyler Matzek, quien dominó a Correa en roletazo por el cuadro pero el corredor de tercera anotaba la segunda de los Astros.

El cerrador Will Smith otorgó boleto al emergente cubano Aledmys Díaz en la novena, pero la rola del mexicano Jason Castro sirvió para forzar en segunda al corredor, Altuve también roleteó para un out en segunda y Brantley cedió de segunda a primera.

