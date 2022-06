Busquets, cerebro de la Roja

Referente de la Roja, Sergio Busquets es una pieza central de la selección de Luis Enrique, que pone en el centrocampista del Barcelona toda su confianza para guiar sobre el campo y fuera de él al resto de sus compañeros.

"Quiero que siga siendo líder de la selección porque creo que tiene mucho fútbol, es un jugador indispensable para nosotros", afirmaba el seleccionador español el 1 de junio antes de enfrentarse a Portugal en la Liga de Naciones (1-1).

"Podrá jugar los años que él quiera", añadió Luis Enrique, insistiendo en que "lo de 'Busi' es excepcional".

El centrocampista de la Roja, de 33 años, ya es el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional con 136 partidos como internacional, sólo superado por Iker Casillas (167) y Sergio Ramos (180).

"Es una barbaridad", comentaba el propio jugador, último superviviente de la selección ganadora del Mundial de 2010, que también estuvo en el equipo que levantó la Eurocopa de 2012.

"Sólo tenía una cifra en mente que era el 100 porque es especial, pero después he ido disfrutando", añadió Busquets, para el que lo mejor ha sido "compartir vestuario con grandes jugadores y es un orgullo esto".

En el centro del campo, Busquets es un baluarte para frenar los ataques contrarios, mientras su visión de juego lo hace imprescindible a la hora de repartir balones y dirigir el juego.

"Busquets es el termómetro perfecto del equipo", afirmaba el periodista de la radio Onda Cero, Alfredo Martínez, añadiendo que "si él juega bien difícilmente el equipo jugará mal", ya se trate de la selección o del Barça.

Consciente de su importancia, Luis Enrique decidió preservarlo en la ventana internacional de marzo y no lo llamó para los partidos amistosos contra Albania e Islandia.

"Quiero tener la mejor versión de 'Busi' para los partidos de junio y he decidido que tenga días de descanso", afirmaba entonces 'Lucho' al dar la lista para esos encuentros.

El capitán de la Roja lo ha jugado prácticamente todo esta temporada, en la que ha participado en 50 partidos con su club en los que ha marcado tres goles y

El veterano centrocampista azulgrana es toda una referencia sobre el césped para una selección española muy joven.

"Si miramos la hemeroteca de los últimos 11 o 12 años veremos lo que nos aporta. Es un medio ofensivo que ejerce una presión alta, que mejora cada jugada que pasa por sus pies y que es un espectáculo defensivamente", explicaba ya el seleccionador español durante la pasada Eurocopa.

Y el jugador catalán prefiere no ponerse fecha de caducidad, mientras agradece el apoyo incondicional de Luis Enrique.

"Estoy muy agradecido a las palabras y la confianza que me da Luis Enrique. Trato de devolvérselo sobre el campo y espero que por mucho tiempo. Me cuido y siempre me han respetado las lesiones, a partir de ahí deciden los entrenadores", afirmaba el capitán de la Roja.

Una decisión fácil tanto para Luis Enrique en la Roja como para Xavi Hernández en el Barça, que no dudan en tenerlo siempre sobre el campo.

