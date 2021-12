Castellanos, Bou, Yeimar y Ruidíaz elegidos en el mejor once de la MLS

Los argentinos Valentín Castellanos y Gustavo Bou, el peruano Raúl Ruidíaz y el colombiano Yeimar fueron elegidos para el mejor once de la temporada de la MLS, la liga norteamericana de fútbol, anunció este jueves esta federación.

El 'Taty' Castellanos, delantero del New York City FC de 23 años, ha sido una de las grandes figuras de la campaña haciéndose también con la Bota de Oro del torneo, con 19 dianas en 32 partidos.

Internacional Sub-23 con la selección albiceleste, Castellanos sigue enrachado en las eliminatorias de playoffs, en las que vio puerta en las victorias de su equipo ante Atlanta United y New England Revolution.

Castellanos, candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso), y su New York City FC buscarán el domingo un puesto en la final de la MLS en el choque ante Philadelphia Union.

Por su lado, el también argentino Gustavo Bou fue clave para que el New England Revolution fuera el mejor equipo de la temporada en la fase regular.

El ex punta de River Plate, Racing y Tijuana, de 31 años, sumó 15 goles y 8 asistencias en la mejor de sus tres temporadas en New England, equipo que acapara cuatro de las 11 selecciones del once.

Para el peruano Raúl Ruidíaz, ariete del Seattle Sounders, es la segunda elección en el mejor once en sus cuatro campañas en Estados Unidos.

Con 17 goles, el delantero de la selección peruana sostuvo a Seattle en una temporada complicada en la que apenas pudo contar por lesión con sus otras dos figuras, el uruguayo Nicolás Lodeiro y el estadounidense Jordan Morris.

Otro puntal del Sounders, eliminados en playoffs ante Real Salt Lake en penales, fue el zaguero colombiano Yeimar Gómez Andrade, seleccionado por primera vez en el mejor once.

Su contribución a la defensa del Sounders, que permitió la menor cantidad de goles en la liga (33), le valió en noviembre su primera convocatoria a la selección absoluta cafetera.

El mejor once de la MLS también incluye al español Carles Gil (Revolution) y el brasileño Joao Paulo (Sounders).

Los otros integrantes son el arquero Matt Turner (Revolution); los defensas Miles Robinson (Atlanta United) y Walker Zimmerman (Nashville SC), y los mediocampistas Tajon Buchanan (Revolution) y Hany Mukhtar (Nashville SC).

