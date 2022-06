Chile pierde 2-0 con Túnez en semifinal de la Copa Kirin

Chile perdió 2-0 con Túnez en su partido de semifinales de la Copa Kirin de fútbol, este viernes en Kobe.

Los tantos de los norteafricanos fueron conseguidos por Ali Abdi (minuto 41) e Issam Jebali (89), mientras que Diego Valencia falló un penal en el tiempo añadido (90+4).

Este revés es el segundo que sufre Chile en otros tantos partidos disputados en su gira asiática de esta ventana internacional de junio. El pasado lunes había caído también por 2-0 ante Corea del Sur.

Túnez jugará el martes la final de la Copa Kirin en Suita (prefectura de Osaka) contra el anfitrión Japón o Ghana, mientras que Chile disputará ese mismo día el duelo por el tercer lugar de este torneo amistoso.

Chile afrontó este partido con un ojo puesto en la posible decisión de la FIFA sobre el caso de Byron Castillo, el jugador de la selección de Ecuador sobre el que los responsables del fútbol chileno consideran que se dan circunstancias de falsa nacionalidad, lo que en caso de sanción podría haber abierto la puerta del Mundial-2022 a la 'Roja'.

Unas horas después del partido se supo que la FIFA había archivado el caso sin sanción.

"Por supuesto, estamos atentos a ver cuál es la decisión de la FIFA, pero no hay nada decidido oficialmente y no puedo hacer ningún comentario", afirmó el seleccionador argentino de los chilenos, Eduardo Berizzo, cuando todavía no conocía la decisión de la Federación Internacional.

"Este asunto no tiene ninguna repercusión en el ambiente del equipo y en el trabajo que estamos haciendo. Es algo ajeno a nosotros", apuntó.

Pese a las dos derrotas en Asia, Berizzo, recién nombrado para el puesto, estimó que los partidos habían sido "importantes" y que los jugadores han estado "luchando por sus puestos" y jugando "con intensidad".

