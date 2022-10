China censura una inusual protesta contra Xi antes del Congreso del Partido Comunista

La censura china de internet eliminó el viernes todas las referencias a una inusual protesta en Pekín que incluía pancartas en contra del presidente Xi Jinping y de las restricciones contra el covid-19, a dos días del inicio del vigésimo Congreso del Partido Comunista.

El gobierno chino está en alerta máxima ante cualquier protesta que se organice antes del Congreso del Partido Comunista, un evento de enorme importancia política en el que el presidente debe recibir un tercer mandato de cinco años.

En el metro, los viajeros están sometidos a controles adicionales de seguridad y un ejército de voluntarios ha sido desplegado en cada barrio para informar de cualquier movimiento inusual.

Pero el jueves, se difundieron en internet un video y unas fotos que parecían mostrar a un manifestante cerca de un puente en Pekín sosteniendo dos pancartas críticas con el gobierno.

"No a las pruebas Covid, quiero ganarme la vida. No a la Revolución Cultural, quiero reformas. No a los confinamientos, quiero libertad. No a los líderes, quiero votar. No a las mentiras, quiero dignidad. No seré un esclavo, seré un ciudadano", decía una de las pancartas.

La otra incitaba a los ciudadanos a manifestarse y a derrocar al "dictador traidor Xi Jinping".

Cuando los periodistas de la AFP llegaron al lugar de la supuesta protesta el jueves, no había ni rastro de las pancartas ni de su autor.

"Mucha gente vio lo que pasó", dijo un hombre bajo condición de anonimato y que trabaja cerca del lugar, cuando los periodistas de la AFP regresaron el viernes.

En internet, los censores chinos bloquearon cualquier publicación o palabra clave relacionada con la supuesta protesta, incluso la etiqueta "yo lo ví".

Las manifestaciones son extremadamente raras en la capital china y quienes desafían el estricto aparato de seguridad del gobierno se enfrentan a graves castigos.

