Christiansen quiere seguir como DT de Panamás tras eliminación del premundial de Concacaf

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció que la goleada sufrida el domingo 5-1 ante Estados Unidos y la eliminación en el clasificatorio a Catar-2022 son un golpe duro pero expresó su voluntad de seguir al frente del equipo.

"La federación ya sabe cómo está la situación. Yo ya me he expresado", afirmó un emocionado Christiansen tras el juego en el Explora Stadium de Orlando (Florida).

"Yo ya he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho saber a la federación incluso a mis agentes, que no recibieran ofertas de nadie porque mi primera opción es Panamá. Vamos a ver cómo va, más no puedo decir", afirmó el ex jugador hispano-danés.

El técnico, que tomó el banquillo canalero en 2020, reconoció la decepción por quedar eliminados el domingo de la carrera por Catar-2022 pero llamó a valorar los aspectos positivos de las eliminatorias.

"Solo tengo palabras de agradecimiento a todos, en especial a los jugadores por su entrega, su forma de asimilar las cosas que hemos hecho con la selección", subrayó.

Tras la goleada encajada ante Estados Unidos, Panamá se mantiene en el quinto puesto de las eliminatorias de Concacaf con 18 puntos a falta de una última jornada en la que recibirá a Canadá, que hoy fue la primera selección clasificada al Mundial.

El equipo canalero ya no puede alcanzar ninguna de las tres primeras plazas, que ofrecen un boleto directo a Catar-2022, ni la cuarta que da acceso a un repechaje ante un equipo de Oceanía.

"Nos quedamos a las puertas pero hay muchas cosas positivas que nos podemos llevar con nosotros", afirmó Christiansen. "Esta decepción última ha hecho mucho daño y costará reponerse pero por suerte tenemos un partido el miércoles ante nuestra afición y queremos dar la cara y competir hasta lo último".

