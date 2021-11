Cinco cosas a saber sobre ABBA

Con decenas de millones de discos vendidos y pegadizos temas disco que han hecho bailar al mundo entero, el grupo de culto sueco ABBA vuelve este viernes con su primer álbum después de casi 40 años.

Formado por etapas al comienzo de los años 1970, el grupo empieza a saborear el éxito en Suecia, pero todavía no encuentra un nombre adecuado.

Después de descartar "Festfolk" y de un concurso impulsado en los periódicos, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad deciden quedarse con "ABBA", acrónimo de sus cuatro nombres.

Pero había un problema: el nombre estaba tomado por una empresa de conservas de pescado. Con una llamada al director de la compañía, Agnetha consigue autorización para emplear ese nombre a cambio de una fácil promesa: no entrar en el negocio del pescado.

Actualmente, el arenque Abba, en minúsculas, se sigue vendiendo en los supermercados de Suecia.

Tras quedarse fuera de Eurovisión en 1973 con el tema "Ring Ring", el cuarteto consigue clasificarse para representar a Suecia en el certamen en 1974, que se celebra en Brighton, en el sur de Inglaterra.

Con su guitarra en forma de estrella y su estética setentera, con ajustados vestidos de satín, ABBA triunfa con "Waterloo", relegando a la sexta posición a la diva de Grease, Olivia Newton-John.

Había nacido el fenómeno ante millones de telespectadores. Su título, una metáfora sentimental sobre la famosa derrota de Napoleón, se alza hasta el número uno en Europa.

"Mamma Mia" (1975) y "Dancing Queen" (1976), interpretada por primera vez en ocasión del enlace del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Silvia en junio de 1976, confirmaron el inicio de una larga relación con las listas de éxitos.

Al principio estaban pensado para distinguirse del resto de concursantes de Eurovisión, pero los llamativos vestidos terminaron convirtiéndose en marca de la casa.

"Le pregunté a Björn: '¿Qué queréis, qué puedo producir para vosotros?'. Y él me respondió: 'Nada es demasiado loco'", explicó a AFP Owe Sandström, diseñador de la célebre indumentaria del grupo ante una selección de sus atuendos expuesta en el museo ABBA de Estocolmo.

Esta apuesta por la extravagancia fue recibida con alegría por el diseñador, que mezcla influencias del cabaret, del circo, de animales... Lentejuelas, perlas o cristales, todo lo que brilla encaja con Abba.

Uno de sus preferidos es el lucido por Björn en la presentación del tema "Chiquitita" (1979) en Naciones Unidas, inspirado en el flamenco.

Solo tres países del mundo exportan más música de la que importan: Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, según un estudio reciente independiente solicitado por Export Music Sweden.

Con los 400 millones de ventas en todos los soportes que reivindica su sello, Universal, ABBA es uno de los grupos más exitosos de la historia y contribuyó a llevar a este país nórdico de diez millones de habitantes a la cima.

La senda que abrieron la recorrieron después otros grupos como Roxette, Ace of Base, The Cardigans o, más recientemente, Swedish House Mafia, Lykke Li o el fallecido Avicii, sin contar a influyentes productores como Max Martin, padre de decenas de éxitos.

ABBA es un cuarteto formado por dos parejas. En 1971, Agnetha y Björn contrajeron matrimonio. En 1978, Anni-Frid y Benny también se casaron tras años de relación.

Pero las relaciones se consumen, fatigadas por el éxito del grupo. En 1979, Agnetha y Björn se separan, y en 1981 lo hacen los otros dos.

El fin de su pasión queda reflejado en algunas canciones, como la conmovedora "The Winner Takes It All" (1980). En 1981, el grupo lanza su último álbum y, un año después, deja de tocar en público.

Pero su éxito seguirá, por ejemplo, con la compilación "ABBA Gold", publicada en 1992.

