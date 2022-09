Cohete de Blue Origin se estrella tras el despegue sin causar heridos

Un cohete de Blue Origin sin tripulación se estrelló poco después del despegue el lunes en el oeste de Texas, sur de Estados Unidos, dijo la compañía espacial de Jeff Bezos, que precisó que la cápsula pudo separarse del resto del lanzador.

Es un duro golpe para la empresa y el sector del turismo espacial en el que existe una fuerte competencia, a pesar de que observadores apuntan que potenciales pasajeros probablemente habrían sobrevivido al accidente.

Un video publicado por la empresa muestra, luego de aproximadamente un minuto del despegue, a la cápsula activar sus motores de emergencia y separarse del lanzador principal a toda velocidad. Luego se le ve aterrizar con paracaídas.

El video no muestra lo que ocurrió con el lanzador que "cayó a tierra", escribió la empresa, y que en caso de éxito debería haber vuelto y aterrizado parado con suavidad.

"Mal funcionamiento del lanzador durante el vuelo no tripulado de hoy", anunció primero la empresa, antes de precisar que el sistema de eyección de la cápsula si funcionó como se esperaba.

"No hubo heridos", precisó Blue Origin. La cápsula no tripulada llevaba únicamente material de investigación para la misión llamada "New Shepard 23".

El organismo regulador estadounidense de la aviación civil (FAA) anunció el bloqueo de cualquier nuevo despegue mientras se realiza una investigación.

"La cápsula aterrizó de forma segura mientras el lanzador cayó a tierra en la zona de riesgo designada", escribió la agencia federal.

Esta era la misión número 23 de la empresa y la primera en terminar con un incidente.

Pero el multimillonario Jared Isaacman, a la cabeza de misiones espaciales organizadas con la competencia SpaceX, resaltó que "el sistema de seguridad al despegue funcionó bien".

"Con tantos lanzamientos de (cohetes), de motores y de lanzadores en desarrollo en el sector, un evento tal no debería sorprender", declaró.

Mucho tiempo reservada a los estados, la competencia espacial se abrió desde hace varios años a diferentes empresas privadas en Estados Unidos.

Además de Blue Origin están SpaceX, dirigida por Elon Musk y que trabaja con la NASA, así como Virgin Galactic, principal competencia de Blue Origin en el sector de los vuelos suborbitales, pero que se encuentra en pausa desde que voló su fundador, Richard Branson, en julio de 2021.

El propio Jeff Bezos había participado en el primer vuelo tripulado New Shepard de Blue Origin en julio de 2021. Desde entonces la nave ha transportado una treintena de personas, entre ellos al actor de la emblemática serie de ficción Star Trek, William Shatner.

A inicios de agosto, la empresa envió con éxito a la primera egipcia y al primer portugués al espacio en una experiencia de solo algunos minutos en ingravidez.

