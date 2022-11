Comunicado de prensa de Business Wire: ABS

ABS anunció hoy el lanzamiento de ABS Wavesight?, una nueva empresa de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) para el sector marítimo dedicada a ayudar a operadores y propietarios de embarcaciones a agilizar las tareas de cumplimiento y mantener, a la vez, un nivel competitivo, sostenible e incluso más eficiente en sus operaciones.

Basada en los 160 años de trayectoria de ABS en innovación y seguridad marítimas, ABS Wavesight combina Nautical Systems? y My Digital Fleet?, las plataformas más importantes del sector, que se instalan en forma colectiva en más de 5000 embarcaciones de una flota global.

"ABS Wavesight, gracias a que unifica la amplia oferta de Nautical Systems y las innovadoras herramientas de rendimiento y cumplimiento de My Digital Fleet en un nuevo y poderoso negocio de SaaS, se destaca muy por encima de otras compañías de software para el sector marítimo", comentó Christopher J. Wiernicki, presidente y director ejecutivo de ABS. "ABS Wavesight complementa los servicios básicos de clasificación de ABS y es una parte importante de nuestra estrategia empresarial general para apoyar a nuestros clientes y al sector en el desarrollo de operaciones de envío más limpias, inteligentes y seguras".

A diferencia de los competidores, las soluciones integradas y diseñadas específicamente de ABS Wavesight garantizan una experiencia de usuario cohesiva que reduce los costos, mejora la seguridad y elimina las ineficiencias en el diseño.

"Nuestra visión para ABS Wavesight es proporcionar a nuestros clientes un valor inigualable a través de un conjunto de productos que ofrecen soluciones integradas frente a ofertas fragmentadas de proveedores, API abiertas frente a sistemas cerrados que no comparten datos y una arquitectura flexible para facilitar la integración y el mantenimiento del sistema frente a actualizaciones costosas cada pocos años", señaló Paul Sells, director ejecutivo y presidente de ABS Wavesight. "Nuestro enfoque principal es desarrollar software que ayude a los clientes a obtener más visibilidad de sus operaciones existentes con la meta de mitigar el riesgo y brindar excelencia operativa a medida que el envío avanza hacia un nuevo horizonte".

Entre los productos insignia de ABS Wavesight se destacan My Digital Fleet, una plataforma de visualización de rendimiento y análisis basada en IA, y Nautical Systems, un sistema de gestión de flotas que proporciona herramientas integrales para mejorar la confiabilidad y el rendimiento. ABS Wavesight se basa en estas capacidades al integrar a la perfección ambos productos para ofrecer una visibilidad sin igual de los activos de la flota y conocimientos en tiempo real que impulsan operaciones sostenibles y reducen los riesgos operativos.

Principales ventajas de ABS Wavesight y características del producto:

-- Una visión clara del software digital para sector marítimo con un conjunto de productos amplio e integrado

-- Fiabilidad y estabilidad de la empresa respaldadas por los 160 años de experiencia de ABS

-- Inteligencia empresarial basada en riesgos con la capacidad de respaldar la toma de decisiones predictivas a través de inteligencia artificial

-- Cálculo y predicción de impacto de CII para evitar riesgos y mejorar la puntuación

-- Información detallada sobre el gasto de combustible a la vez que se mejora la eficacia de las rutas de los buques

-- Integración perfecta de datos de terceros confiables en el sector en una sola plataforma

ABS Wavesight promueve la colaboración estratégica entre asociaciones del sector, como Kongsberg Digital y Sofar Ocean, con operadores y propietarios líderes, como Capital Ship Management y Diana Shipping Services S.A., que están implementando la plataforma My Digital Fleet para respaldar los objetivos de sostenibilidad organizacional.

Para obtener más información sobre ABS Wavesight, visite el sitio web de la empresa en www.abswavesight.com.

Acerca de ABS WavesightABS Wavesight?, una empresa afiliada de ABS, es líder mundial en el sector de la tecnología marítima que avanza en la descarbonización de operaciones en el mar a través de la digitalización. A partir del éxito de My Digital Fleet? y Nautical Systems, plataformas de ABS líderes en el sector, ABS Wavesight ofrece a sus clientes en el ámbito marítimo un software innovador para la gestión de flotas que ofrece una confiabilidad mejorada y un mayor rendimiento en sus operaciones de envío. La cartera de ABS Wavesight incluye la mejor tecnología propietaria en su clase, así como integraciones de terceros, que ofrecen información especializada inigualable para todos los aspectos de las operaciones de flota.

Acerca de ABSABS, proveedor líder a nivel mundial de clasificación y servicios de asesoramiento técnico para los sectores marítimos y de alta mar, se compromete a establecer estándares de seguridad y excelencia en el diseño y la construcción. Centrado en la aplicación segura y práctica de tecnologías avanzadas y soluciones digitales, ABS trabaja con la industria y los clientes para desarrollar un cumplimiento preciso y rentable, un rendimiento optimizado y una eficiencia operativa para los activos marítimos y en alta mar.

