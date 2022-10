Comunicado de prensa de Business Wire: Address Beach Resort

El emblemático Address Beach Resort, con sus magníficas dos torres de 77 pisos, conectadas por el puente aéreo habitado más alto en el mundo, le invita este mes de noviembre a experimentar las incomparables comodidades de este espectacular complejo. Ahora que el tiempo se vuelve más agradable, es el momento perfecto para reservar su estadía en el Address Beach Resort y disfrutar de todas sus instalaciones de primera clase, sus modernas habitaciones y suites y sus amplios y excepcionales establecimientos de comidas y bebidas.

Rodeado de vegetación y situado a un paso de la playa de Jumeirah y de la isla de Bluewaters, los huéspedes que se alojen en el Address Beach Resort se encontrarán con un regalo impresionante, ya que el pintoresco hotel alberga la 'piscina infinita al aire libre más alta en el mundo en un edificio', con una altura de 293,906 m, verificada por el Guinness World Records? (GWR). Desde esta maravilla moderna, los huéspedes pueden obtener unas vistas panorámicas inigualables del reluciente horizonte de Dubái, Ain Dubai y las aguas cristalinas del Golfo Arábigo. También pueden disfrutar de sabrosos bocados y bebidas de autor en el oasis al aire libre, Zeta Seventy Seven, situado junto a la piscina infinita.

Mientras disfrutan de todo lo que ofrece este magnífico complejo, los huéspedes pueden ver de manera simultánea el mayor espectáculo deportivo en el mundo en el cómodo entorno de la carpa del hotel, con capacidad para 250 personas y totalmente climatizada. Esta increíble zona para aficionados contará con múltiples pantallas y estará decorada con gusto con los colores de las países participantes. Un lugar ideal para ver todos los partidos en un bello entorno mientras se toman bebidas refrescantes, esta enorme carpa en el césped siempre verde acogerá un animado entorno con temática futbolística, entornos alegres y entretenimiento en vivo entre los partidos para mantener a los espectadores en un estado de ánimo alegre.

Repleto de instalaciones de la más alta calidad, vistas impresionantes y opciones gastronómicas sorprendentes, junto con la próxima zona para aficionados al fútbol, el Address Beach Resort es realmente el lugar perfecto para escapar de lo común y disfrutar de una escapada exquisita e inmejorable.

