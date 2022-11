Comunicado de prensa de Business Wire: Aerogen

A finales de 2021, Aerogen® (Galway, Irlanda) y CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) (Tianjin, China) anunciaron una asociación para el desarrollo y suministro comercial de la nueva vacuna recombinante inhalada contra el coronavirus Convidecia Air? de CanSinoBIO, mediante la tecnología de suministro de fármacos en aerosol propiedad de Aerogen.

Inhaled vaccine administration (Photo: Business Wire)

En 2022 Convidecia Air? recibió la autorización para el uso de emergencia como dosis de refuerzo por parte de la Administración Nacional de Productos Médicos de China ("NMPA"). El 25 de octubre, Shanghái se convirtió en la primera ciudad en poner en marcha la vacunación de refuerzo por inhalación para adultos a partir de los 18 años, que habían recibido previamente dos inyecciones de vacunas inactivadas o una inyección de Convidecia?.

La vacuna en aerosol se inhala directamente a través de un dispensador en forma de copa en las vías respiratorias del paciente. Esta ruta imita la vía de infección natural del virus respiratorio de la COVID-19 y puede aportar un beneficio adicional mediante la generación de inmunidad en la mucosa.

Según un ensayo clínico de fase III publicado en diciembre de 2021 en la revista The Lancet, la vacuna Convidecia? inyectada tuvo una eficacia del 91,7 % en la prevención de la enfermedad grave después de cuatro semanas o más tras una única dosis.1

Otros ensayos clínicos en los que se estudió la administración por inhalación, publicados en The Lancet en diciembre de 2021 y agosto de 2022, demostraron que la vacuna inhalada Convidecia Air? como refuerzo heterólogo generaba respuestas inmunitarias mucho más fuertes que las inducidas por un refuerzo con la vacuna inactivada homóloga. Se ha demostrado que Convidecia Air? es una solución innovadora que proporciona una protección segura y eficaz a las personas mediante una administración sin agujas, indolora y no invasiva, sin que se hayan observado efectos adversos graves. 2,3

La inoculación por la vía del aerosol inhalado requiere un volumen mucho menor de vacuna y, por lo tanto, permite que un número mucho mayor de personas acceda de forma rentable a la vacuna CanSinoBIO de lo que hubiera sido posible utilizando la vía inyectable.4

En Asia y América Latina se están realizando más ensayos clínicos de la vacuna inhalada para apoyar la aprobación de esta tecnología innovadora en otros países.

John Power, director ejecutivo y fundador de Aerogen, declaró "Se necesita con urgencia una solución de vacunación masiva eficaz, de bajo costo, escalable y a la que pueda acceder todo el mundo. El desarrollo pionero llevado a cabo por Aerogen y CanSino ha dado como resultado un sistema que cumple todos estos requisitos y ofrece la posibilidad de vacunar a miles de millones de personas. Estamos encantados con la noticia de la aprobación y el lanzamiento público en China y esperamos que se aprueben más vacunas inhaladas en todo el mundo".

El Dr. Xuefeng YU, presidente y director ejecutivo de CanSinoBIO, comentó: "Estamos muy satisfechos de que el mercado haya reconocido nuestros esfuerzos de colaboración con Aerogen en la innovadora administración inhalada de la vacuna contra la COVID-19. Este importante avance en la vacunación tiene el potencial de bloquear la transmisión a través deuna capa añadida de inmunidad en la mucosa. Confiamos en ampliar el acceso mundial a nuestra innovadora vacuna sin agujas para acelerar el ritmo de la recuperación de la sociedad".

Leo Clancy, director ejecutivo de Enterprise Ireland, sostuvo: "La trayectoria de Aerogen es excepcional, ya que ha proporcionado una tecnología revolucionaria a empresas farmacéuticas y de tecnología médica de todo el mundo para optimizar y acelerar el desarrollo y la producción de medicamentos, incluidas las vacunas. Las tecnologías vanguardistas que persigue la empresa siguen superando los límites y transformando los tratamientos, en este caso para abordar la COVID-19, lo que repercute positivamente en el bienestar de las personas de todo el mundo. El anuncio de hoy es sumamente importante y refuerza aún más la posición de Irlanda en la cadena de valor mundial del desarrollo y la fabricación de vacunas. Esperamos seguir trabajando con Aerogen mientras siguen transformando la oferta de productos para la atención sanitaria a través de la innovación y apuntalando su crecimiento continuo en los mercados mundiales".

Información adicional:

Acerca de CanSinoBIO:

CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) es una empresa biofarmacéutica líder comprometida con la investigación, la producción y la comercialización de vacunas innovadoras en pos de la seguridad de la salud pública mundial. Es propietaria de cinco tecnologías de plataforma integradas que incluyen el método basado en vectores virales, la tecnología de vacunas sintéticas, el diseño de estructuras proteicas y la tecnología de partículas similares a virus (VLP) recombinantes, la tecnología de vacunas de ARNm, así como la de su formulación y suministro. A día de hoy, cuenta con una rica cartera de productos en fase de desarrollo que previenen 12 enfermedades, incluida la innovadora vacuna asiática para la enfermedad del virus del ébola Ad5-EBOV, la nueva vacuna recombinante contra el coronavirus (vector de adenovirus tipo 5) reconocida por la OMS, y la innovadora vacuna global inhalada contra la COVID-19 Convidecia AirTM. Puede encontrar más información adicional en línea en www.cansinotech.com.

Acerca de Aerogen:

Aerogen es el líder mundial en la administración de fármacos en aerosol para cuidados intensivos. Aerogen Solo es una tecnología de administración de fármacos en aerosol de sistema cerrado y de uso individual para el paciente5 que mitiga la transmisión de aerosoles infecciosos generados por el paciente durante la ventilación6-11. Como el único sistema de circuito cerrado disponible a nivel mundial, la tecnología Aerogen se ha utilizado para tratar a más de 16 millones de pacientes en 75 países de todo el mundo, desempeñando un papel fundamental en los servicios de urgencias y las unidades de terapia intensiva12.

