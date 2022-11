Comunicado de prensa de Business Wire: AGIC Capital

AGIC Capital ("AGIC"), empresa de capital privado orientada al crecimiento con 2200 millones de dólares en activos gestionados, anuncia que ha adquirido una participación mayoritaria en ATEC Pharmatechnik GmbH ("ATEC" o "la Compañía"). Los vendedores, el fundador y director ejecutivo de ATEC, Hans-Werner Mumm, y la pyme alemana e inversor familiar del Grupo HANNOVER Finanz, seguirán invirtiendo en la empresa. Hans-Werner Mumm seguirá siendo su director ejecutivo.

ATEC es un fabricante líder de soluciones para procesamiento aséptico, utilizadas principalmente en la fabricación de fármacos y en aplicaciones de bioprocesamiento, con una base de clientes que incluye las 10 principales empresas farmacéuticas mundiales. Entre los productos de ATEC figuran sistemas de procesamiento de tapones y tapas utilizados para el llenado aséptico, puertos de transferencia rápida (RTP) y bolsas de transferencia auxiliares de un solo uso. Gracias a estas tecnologías de misión crítica, los clientes de ATEC establecer entornos de proceso de fabricación seguros y confiables.

Esta es la primera de varias adquisiciones previstas mientras AGIC construye una plataforma de tecnologías de procesos especializados centrada en los mercados finales farmacéuticos y biofarmacéuticos.

Hans-Werner Mumm, director ejecutivo de ATEC, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con AGIC, una empresa que comparte nuestra pasión por ofrecer al cliente las tecnologías de transferencia aséptica más seguras, fundamentales para el futuro de la medicina. Estamos preparados para ampliar nuestro papel fundamental en la fabricación de productos farmacéuticos y en el bioprocesamiento mientras invertimos en la próxima fase de crecimiento".

Erik Yankulin, director general de AGIC, añadió: "ATEC apoya la producción de terapias que salvan vidas con las mejores tecnologías de transferencia aséptica para las empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas. En concreto, los productos de la Compañía ofrecen soluciones líderes para la manipulación de medicamentos estériles en las aplicaciones de fabricación farmacéutica más exigentes en diferentes áreas como la diabetes, la oncología y otras terapias. Nos satisface enormemente apoyar a ATEC mediante inversiones en el desarrollo de nuevos productos, capacidades de salida al mercado y adquisiciones complementarias".

Frank Löffler, socio de HANNOVER Finanz, señaló: "Hemos trabajado codo a codo con Hans-Werner y el equipo directivo de ATEC desde 2018 para hacer crecer el negocio, su base de clientes y su innovadora oferta de productos. Estamos totalmente seguros del potencial que tiene la empresa y deseamos a AGIC, como futuro accionista mayoritario, el mejor de los éxitos para impulsar el siguiente capítulo del crecimiento de ATEC".

ATEC y HANNOVER Finanz contaron con el asesoramiento de Macquarie Capital y Latham & Watkins LLP fue el asesor de los vendedores, mientras que AGIC contó con el apoyo de White & Case LLP en relación con la adquisición.

Acerca de AGIC CapitalAGIC es una empresa de capital privado orientada al crecimiento que procura invertir en empresas prósperas del mercado medio centradas en tecnologías industriales y sanitarias avanzadas en Europa y otras regiones. La estrategia de inversión diferenciada de AGIC combina una profunda experiencia en el modelo de negocio, una investigación temática proactiva, un enfoque implacable al alza y un planteamiento colaborativo de creación de valor que prioriza la gestión. Fundada en 2015, AGIC cuenta actualmente con 2200 millones de dólares en activos bajo gestión. Sus más de 25 profesionales están radicados en Europa y Asia. Para más información sobre la filosofía de inversión de AGIC, visite www.agic-group.com.

Acerca de ATEC Pharmatechnik GmbHATEC Pharmatechnik GmbH es líder en soluciones de procesamiento de tapones y tapas para llenado aséptico con tecnología de proceso patentada en aplicaciones farmacéuticas. Sus productos se utilizan principalmente en la fabricación de fármacos y en aplicaciones de bioprocesamiento y comprenden sistemas de procesamiento de tapones y tapas utilizados para el llenado aséptico, puertos de transferencia rápida (RTP) y bolsas de transferencia auxiliares de un solo uso, así como piezas de repuesto. La empresa tiene su sede en Sörup, Alemania. www.atecgroup.de

Acerca de HANNOVER FinanzEl Grupo HANNOVER Finanz es un socio de capital riesgo muy apreciado por las medianas empresas de todos los sectores desde hace más de 40 años. Con sede en Hannover y Viena, esta empresa de capital riesgo fue fundada en 1979 y es uno de los primeros proveedores de capital riesgo de Alemania. En la actualidad, el Grupo HANNOVER Finanz cuenta con más de 700 millones de euros en activos gestionados en unas 40 empresas de Alemania y Austria. Desde su fundación, el Grupo ha invertido un total acumulado de más de 1500 millones de euros y ha completado con éxito más de 250 proyectos. Para más información, visite www.hannoverfinanz.de

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005606/es/

Contacto

AGIC Capital munich@agic-group.com Tel.: +49 89 235135620

ATEC Pharmatechnik GmbH info@atecgrup.de Tel.: +49 4635 29320

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.