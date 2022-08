Comunicado de prensa de Business Wire: AIDS Healthcare Foundation

La fundación AIDS Healthcare Foundation pidió hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que priorice la implementación de medidas de salud pública comprobadas para frenar la propagación mundial de la viruela del mono, en lugar de dedicar tiempo y energía a cambiar el nombre que se le dio al virus en 1958.

"La OMS dice que se debe cambiar el nombre de la viruela del simio porque puede percibirse como despectivo, pero lamentablemente eso no cambia el hecho de que esta enfermedad era de poca preocupación para el establecimiento de salud mundial en Ginebra hasta que las personas en los países ricos comenzaron a infectarse en grandes cantidades: un patrón que hemos visto antes con el VIH, el ébola y la COVID-19", señaló el presidente de la AHF, Michael Weinstein. "Esto plantea la pregunta, si las acciones hablan más que las palabras, ¿el referéndum de la OMS sobre el nombre de 'viruela del mono' no es más que un gesto simbólico? Necesitamos recuperar los fundamentos de la salud pública: educación, prevención, capacitación, tratamiento e investigación".

La homofobia ha sido mucho más perjudicial para los esfuerzos de salud pública por combatir la viruela del mono que el nombre que los científicos le asignaron al virus hace décadas, lógicamente, porque se observó por primera vez en monos. El virus ha afectado de manera desproporcionada a los hombres homosexuales y bisexuales, lo que ha dado a los países y a las autoridades de salud pública en muchas jurisdicciones cobertura para ignorar el brote durante demasiado tiempo, ya sea por negligencia o por falta de voluntad para reconocer que sus poblaciones tienen hombres que tienen sexo con hombres. La propia OMS esperó 10 semanas para declarar la viruela del mono una emergencia de salud pública de importancia internacional (public health emergency of international concern, PHEIC), e incluso entonces se estancó en la decisión hasta que intervino el director general Tedros.

Si la OMS se toma en serio la descolonización de la salud pública, haría bien en salir de la burbuja de Ginebra y hablar sobre cuestiones de racismo y discriminación sistémicos generalizados con respecto a cómo el mundo maneja los brotes, que tienen una mayor consecuencia inmediata en términos de salvar vidas y prevenir de enfermedades y sufrimientos que los nombres de los virus. El momento de debatir los méritos científicos y sociales de cambiar el nombre de enfermedades como la viruela del mono, la varicela, la gripe aviar, la gripe porcina, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Middle East Respiratory Syndrome, MERS), el virus del Nilo occidental, la fiebre amarilla y otras para evitar el estigma asociado con animales, regiones, etnias, colores, etc., llegará en algún momento pero hay necesidades más apremiantes a la mano.

