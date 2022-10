Comunicado de prensa de Business Wire: AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics, líder mundial en soluciones para la cadena de suministro, acaba de entablar una nueva asociación con Kalitta Air, con sede en Ypsilanti, Michigan, para establecer una flota aérea de reserva civil (CRAF). Esta alianza estratégica amplía la enorme trayectoria de AIT como transportista patrocinado por el programa de Flota Aérea, de modo tal que podrá seguir brindado asistencia crucial en la cadena de suministro para las misiones del Comando de Transporte de Estados Unidos (USTRANSCOM), además de aumentar el acceso a las rutas globales, la capacidad y los vuelos chárter para los clientes.

"Durante más de 10 años, hemos estado orgullosos y siempre listos para apoyar al USTRANSCOM a través del programa de CRAF", comentó el Director de negocios de AIT, Greg Weigel. "A medida que AIT sigue aumentando su huella y alcance global, asegurar una asociación en el marco de la CRAF con una aerolínea que tiene un alcance global similar, con algunos de los aviones de carga más grandes del mundo era la opción lógica para nuestro equipo y eso es Kalitta".

Kalitta opera aviones de carga B747-400 y B777F para vuelos chárter internacionales de largo alcance y servicios regulares. Su flota también tiene B737F, así como aviones más pequeños a reacción y turbohélice que prestan servicio en el mercado norteamericano, con apoyo a las misiones de chárter urgentes, ciencias de la vida y aviones en tierra.

"Estamos encantados de entrar en una nueva fase de colaboración con AIT", manifestó la vicepresidenta de marketing de carga de Kalitta Air, Lynn Stauffer. "Desde hace mucho tiempo han sido un socio de confianza para nosotros y esperamos trabajar juntos para asistir a USTRANSCOM en los años venideros".

Weigel añadió que Kalitta ha sido una aerolínea principal de AIT durante décadas, de importancia vital para el negocio gubernamental y aeroespacial de la compañía. La aerolínea también es una de las tres principales compañías aéreas de AIT desde la pandemia de COVID-19.

Autorizada a aterrizar y despegar desde bases militares de todo el mundo y con aviones situados estratégicamente en centros de operaciones de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, Kalitta tiene la capacidad de trasladar carga a cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Y según Weigel, la aerolínea ya ha trabajado con AIT en cientos de proyectos chárter internacionales.

Establecido en 1951, el CRAF es un programa de preparación utilizado para proporcionar una parte significativa de los recursos de movilidad aérea de la nación cuando el transporte aéreo del Departamento de Defensa (DOD) supera la capacidad de los aviones militares.

Este programa cooperativo y voluntario también involucra al Departamento de Transporte de los Estados Unidos y a la industria de las aerolíneas civiles de los Estados Unidos en una asociación para aumentar la capacidad de las aeronaves del DOD durante una crisis relacionada con la defensa nacional.

Los transportistas aéreos ofrecen sus aviones al programa CRAF de forma voluntaria, a través de acuerdos contractuales con el mando de movilidad aérea y a cambio, las compañías participantes tienen preferencia para transportar carga comercial en tiempo de paz y tráfico de pasajeros para el DOD.

Además de la asociación de la compañía con el programa de CRAF, AIT también integra la Asociación de Protección de Activos de Transporte, es un proveedor certificado de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo y es miembro de la Asociación Nacional de Transporte de Defensa.

