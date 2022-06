Comunicado de prensa de Business Wire: Akur8

Europ Assistance Group y Akur8 se complacen en anunciar su colaboración con el fin de fortalecer el proceso de tarificación para sus programas Travel Insurance (Seguro de viaje) y Car Assistance (Asistencia en la carretera). Al unir fuerzas con una de las principales empresas de asistencia del mundo, Akur8 ampliará su huella en Europa y desarrollará su experiencia en la tarificación de diversos productos de seguros.

Diseñada específicamente para el sector de las aseguradoras, la solución de Akur8 mejora los procesos de fijación de precios mediante la automatización del sistema de elaboración de tarifas, con la tecnología patentada "Transparent Artificial Intelligence". Algunas de las principales ventajas para las aseguradoras son el aumento del rendimiento predictivo y la rapidez en la precisión para lograr que el mercado tenga una mayor reactividad y un impacto comercial inmediato, al tiempo que se mantiene total transparencia y control sobre los modelos creados.

En 1963, Europ Assistance inventó el concepto de asistencia. Con una asistencia continua y una red internacional que opera en más de 200 países y territorios, Europ Assistance realiza más de 11 millones de intervenciones cada año para proteger cientos de millones de personas aseguradas en el mundo y ha recibido premios en muchos países por sus excelentes servicios. Al elegir Akur8, Europ Assistance respeta sus orígenes como empresa pionera: la solución de tarificación de Akur8 le brinda al proceso de tarificación de seguros una velocidad y una precisión inigualables, lo que permite que se construyan modelos altamente predictivos en tiempo récord al tiempo que se mantiene la transparencia, la auditabilidad y el control total sobre los modelos.

"¡Nos encanta apoyar a Europ Assistance en la mejora de la sofisticación del proceso de tarificación! La atención al cliente es muy importante para nosotros en Akur8, así que estamos particularmente orgullosos de colaborar con una aseguradora respetable que ha recibido muchos premios por su confiabilidad", afirmó Samuel Falmagne, director ejecutivo de Akur8.

"Nos sentimos honrados de sumar a una nueva empresa del grupo Generali dentro de nuestros clientes. Esta nueva alianza con Europ Assistance no solo fortalece la presencia de Akur8 en Europa, sino que también demuestra que nuestros clientes nos tienen confianza", añadió Brune de Linares, directora de experiencia del cliente de Akur8.

"¡Akur8 es una herramienta genial para la tarificación! Nos gustó la automatización de tareas repetitivas, así como la interfaz de usuario rápida y fácil de usar para todo el equipo. En particular, apreciamos tener la ayuda de Akur8 al trabajar con nuestros propios datos durante el piloto y esperamos trabajar juntos en el futuro", concluyó Olivier Danneaux, director de Tarificación Mundial y Seguros de Europ Assistance.

Acerca de Akur8

Akur8 está revolucionando la tarificación de seguros con IA transparente, impulsando las capacidades de fijación de precios de las aseguradoras con una velocidad y precisión sin precedentes en todo el proceso de tarificación sin comprometer la auditabilidad. Nuestra plataforma modular automatiza la modelización de la prima técnica y comercial y permite a las aseguradoras calcular tarifas ajustadas y precisas en línea con su estrategia comercial mientras impacta materialmente en su negocio. Además, los especialistas mantienen un control absoluto de los modelos creados, como lo exigen los reguladores. Con Akur8, el tiempo dedicado a la modelización se reduce hasta 10 veces. El poder predictivo de los modelos aumenta un 10% y el potencial de mejora del índice de siniestralidad es entre un 2 y un 4%. Akur8 ya tiene más de 50 clientes en 20 países, incluyendo AXA, HDI Seguros, Ergo (ERV) y Munich Re; aseguradoras especializadas como Canopius y Tokio Marine Kiln; insurtechs tales como Wakam y wefox, y la aseguradora mutualista Matmut. 700 actuarios usan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarifas en todas las líneas de negocios.

Acerca de Europ Assistance

Fundada en 1963, Europ Assistance, creadira del concepto de asistencia, apoya a sus clientes en 200 países y territorios por medio de una red de 750 000 socios aprobados y 43 centros de asistencia. Nuestra misión es brindarles a las personas y a las empresas soluciones adaptadas para cualquier emergencia o situación cotidiana, en cualquier momento y lugar. Europ Assistance brinda asistencia en carretera, asistencia de emergencias y servicios de seguro de viaje, así como servicios de asistencia personal como apoyo para adultos mayores, protección de identidades digitales, telemedicina y servicios de conserjería. El compromiso de sus 10 000 empleados es ser la empresa de asistencia más confiable del mundo. Europ Assistance es parte del grupo Generali, una de las principales empresas de seguros del mundo.

Contacto de prensa Anne-Laure Klein +33 6 63 79 44 74 anne-laure.klein@akur8.com

