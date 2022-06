Comunicado de prensa de Business Wire: Akur8

Akur8 y Sura se complacen en anunciar su colaboración para mejorar las capacidades de pricing de Seguros Sura en líneas de auto individuales en Argentina, Chile y Colombia. A través de esta nueva asociación, Akur8 refuerza su presencia en América Latina, donde la empresa ha estado presente desde su segundo año de operaciones, y acelera aún más su expansión global.

Desarrollada específicamente para las aseguradoras, la solución de Akur8 permite a los equipos de tarificación tomar mejores decisiones más rápido, mediante la automatización de la modelación de tarifas utilizando tecnología patentada de inteligencia artificial transparente. Los principales beneficios para las aseguradoras incluyen una mejora de la velocidad de obtención de modelos precisos y del time-to-market para lograr un impacto comercial inmediato, al mismo tiempo que se mantiene la transparencia y el control total sobre los modelos predictivos.

Seguros Sura, una de las principales compañías de seguros generales de América Latina, ha optado por implementar la solución de última generación de Akur8 para automatizar el proceso de pricing de sus líneas de auto individuales en Argentina, Chile y Colombia, a fin de armonizar las prácticas y los enfoques como para aumentar las capacidades del equipo de tarificación.

"Estamos encantados de iniciar esta nueva colaboración con Seguros Sura. Estamos orgullosos de brindarles la mejor solución de su clase para llevar sus capacidades de pricing a nuevas alturas y reforzar la innovación en el centro del proceso de tarificación", afirmó Samuel Falmagne, CEO de Akur8.

"Forjar una nueva alianza con Seguros Sura en Latinoamérica es otro paso de la expansión global de Akur8. Estamos orgullosos de formar esta nueva alianza con una de las principales aseguradoras y de reforzar nuestra presencia en la región", dijo Brune de Linares, Chief Customer Officer de Akur8.

Acerca de Akur8

Akur8 está revolucionando la tarificación de seguros con IA transparente, impulsando las capacidades de pricing de las aseguradoras con una velocidad y precisión sin precedentes en todo el proceso de tarificación sin comprometer la auditabilidad.

Nuestra plataforma modular automatiza la modelización de la prima técnica y comercial. Permite a las aseguradoras calcular tarifas ajustadas y precisas en línea con su estrategia comercial mientras impacta materialmente en su negocio. Además, los especialistas mantienen un control absoluto de los modelos creados, como lo exigen los reguladores.

Con Akur8, el tiempo dedicado a la modelización se reduce hasta 10 veces. El poder predictivo de los modelos aumenta un 10% y el potencial de mejora del índice de siniestralidad es entre un 2 y un 4%.

Akur8 ya tiene más de 45 clientes en 20 países, incluyendo AXA, HDI Seguros, Ergo (ERV) y Munich Re; aseguradoras especializadas como Canopius y Tokio Marine Kiln; insurtechs tales como Wakam y wefox, y la aseguradora mutualista Matmut. 700 actuarios usan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarifas en todas las líneas de negocios.

Acerca de Seguros Sura

El Grupo Sura es una compañía holding, con sede en Colombia, con un enfoque estratégico en el sector de servicios financieros diversificados. Seguros Sura está presente en 11 países de América Latina. Seguros Sura ofrece a sus clientes una amplia gama de productos de seguros a través de diferentes líneas de negocio como Seguros Generales, Viaje y Vida.

Anne-Laure Klein, COO anne-laure.klein@akur8.com +33 6 63 79 44 74

