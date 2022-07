Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Best mantiene perspectiva negativa sobre la industria de seguros en México debido a los altos niveles de inflación y al lento crecimiento del PIB, de acuerdo con un informe de AM Best.

El nuevo Informe de segmento de mercado de Best, llamado "Perspectiva del segmento de mercado: seguros de México", destaca que el crecimiento en concepto de primas en 2021 sufrió la presión de una reducción del 2 % en la línea de negocio de seguros de vida y 1 % en la línea de seguros automotores, que representan alrededor del 55 % de las primas de la industria. Los índices de desempleo han alcanzado su punto máximo desde 2020 en medio de la incertidumbre económica por la pandemia del COVID-19, que afectó la demanda del consumidor en ambas líneas de negocio. Otras líneas de negocio volvieron a registrar un crecimiento en 2021, pero el aumento del volumen de las primas fue muy limitado y nulo en la línea de negocio de fianzas.

Las estimaciones de recuperación de la economía mexicana se han ajustado a la baja, hasta llegar a un crecimiento del PIB de aproximadamente 1,7 % desde 3 % a finales de 2020, lo que genera que AM Best proyecte un crecimiento del 2 % para la industria de seguros del país en 2022. Las estimaciones relativas a la inflación casi se han duplicado desde principios de 2022 y se prevé que alcanzará el 7 % a fin de año. "La demanda de productos de seguro de vida podría caer si los retornos ofrecidos por la industria no siguen el ritmo a los ofrecidos en el mercado a través de más inversiones líquidas", señaló Alfonso Novelo, director sénior de Análisis de AM Best. "En cuanto al seguro de daños, la inflación en aumento, la lenta recuperación económica y el riesgo de futuras interrupciones en la cadena de suministros podrían dañar a la dinámica del segmento".

El capital de la industria de seguros disminuyó en aproximadamente 2 % en 2021, debido, en gran medida, a los pagos de dividendos. Sin embargo, AM Best no lo considera como un aspecto negativo en términos de capitalización basada en riesgos, dado que el apalancamiento de suscripción neto no cambió sustancialmente en comparación con años anteriores. A fin de reducir el impacto de la mayor siniestralidad en el resultado de suscripción, la industria de seguros de México implementó políticas de contención de que mejoraron los índices de gastos medios operativos durante 2021. No obstante, dado que los gastos de adquisición permanecieron casi sin cambios desde 2020, los índices combinados de algunas líneas de negocio (por ej.: accidentes y salud, automóviles) aumentaron de manera considerable. Los ingresos financieros subieron un 15%, sosteniendo los resultados en el balance final en 2021.

AM Best prevé que el mercado de seguros de México seguirá sufriendo la presión de un entorno económico desafiante, que podría ser un obstáculo para las perspectivas de crecimiento y podrá seguir afectando el desempeño operativo de la industria en 2022. La perspectiva podrá ser revisada a estable si los retos en variables macro se disipan o los ajustes en suscripción de pólizas y una mayor eficiencia son capaces de mitigar el impacto de los desafíos actuales que enfrenta el mercado.

Para acceder a la copia completa de este informe de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=321546.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

