Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb" (Buena) de Reunion Re Compañía de Reaseguros S.A. (Reunion Re) (Argentina). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es negativa.

Las calificaciones de Reunion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas negativas de calificación de Reunion Re reflejan la presión sobre su balance derivada de un entorno macroeconómico desafiante en Argentina y la volatilidad en los recuperables de reaseguro, la cual ha empezado a reflejar mejoras graduales.

La fortaleza de balance de Reunion Re es respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel del más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan la rentabilidad consistente a pesar de un entorno económico volátil. Otros factores positivos de calificación incluyen un programa de reaseguro adecuadamente estructurado y diversificado, su experimentado equipo administrativo y las sinergias proporcionadas por su principal accionista. Contrarrestando parcialmente dichos factores positivos de calificación se encuentra la volatilidad de Reunion Re en sus resultados, derivados de operar en una economía con alta inflación y volatilidad cambiaria, exposición a controles de capital, restructuración de la deuda pública e incertidumbre por la pandemia global de COVID-19.

Reunion Re inició operaciones en Buenos Aires, Argentina, en 2012 y se ubica entre las principales compañías de reaseguro en términos de participación de mercado en primas. La compañía opera a través de una red de agentes y canales directos de distribución en Argentina, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador.

La capitalización ajustada por riesgos de Reunion Re se posicionó en el nivel del más fuerte en 2021 y continúa respaldando sus calificaciones. Históricamente, la compañía ha aumentado su capital a una tasa de crecimiento anual compuesta de 53%, respaldada por resultados positivos impulsados por un flujo constante de ingresos por suscripción y producto financiero, lo cual refleja la sólida experiencia de su equipo administrativo y su conocimiento del mercado argentino. Su programa de reaseguro adecuadamente balanceado y colocado con reaseguradores con un fuerte nivel crediticio, también respalda la capitalización ajustada por riesgos de la compañía y contribuye a disminuir su exposición al riesgo crediticio. En la opinión de AM Best, los niveles actuales de capitalización podrían verse presionados si la calidad crediticia del portafolio de inversiones se llegase a deteriorar por motivos de la prevaleciente incertidumbre macroeconómica en Argentina. Adicionalmente, las alzas en el volumen de recuperables de reaseguro también han presionado la adecuación de capital que respalda las calificaciones actuales.

En la opinión de AM Best, la reaseguradora ha mostrado una suscripción disciplinada en un mercado altamente volátil, impulsado por la inflación y presiones en el tipo de cambio. Reunion Re ha logrado mantener la rentabilidad a pesar de los efectos negativos derivados de ajustes históricos no recurrentes en el reporte de primas, controles de capital y restructuración de la deuda pública. A finales de 2021, la compañía mantuvo un retorno a capital del 9.3%, impulsado por la contención en costos de suscripción en conjunto con ajustes inflacionarios. El actual producto financiero negativo respalda la estrategia de inversión de Reunion Re altamente dolarizada y un adecuado calce en activos y pasivos, reflejando al mismo tiempo, las capacidades de la compañía de administración integral de riesgos.

Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro en su capitalización ajustada por riesgos a niveles que ya no respalden las calificaciones en vista de los riesgos macroeconómicos actuales que podrían presionar la opinión de AM Best sobre la fortaleza de balance de Reunion Re. Adicionalmente, acciones negativas de calificación podrían derivar de un marco de administración integral de riesgos que falle en monitorear adecuadamente su posición de capital que decrezca a un nivel que no respalde la calificación actual.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220512005996/es/

Contacto

Salvador Smith Analista Financiero Senior +52 55 1102 2720, int. 109 salvador.smith@ambest.com Alfonso Novelo Director Senior de Análisis +52 55 1102 2720, int. 107 alfonso.novelo@ambest.com Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159 christopher.sharkey@ambest.com Jeff Mango Director General, Estrategia y Comunicaciones +1 908 439 2200, int. 5644 jeffrey.mango@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.