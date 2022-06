Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global consolida aún más su plataforma en el norte de Europa, ya que Taxture, una firma colaboradora desde 2019, se convierte en miembro de la organización global. Basándose en su compromiso de ofrecer soluciones integradas a los clientes de manera fluida, Taxture es una de las 11 firmas colaboradoras que se unirán formalmente a Andersen Global como firmas miembro en 2022.

Fundada en 2009, la firma con sede en Ámsterdam es una empresa internacional especializada en servicios de asesoramiento fiscal y jurídico, cumplimiento normativo y precios de transferencia. Dirigido por el socio director de la oficina, Ferruh Tarik Tigli, el equipo de la firma, formado por más de 45 profesionales altamente cualificados, trabaja estrechamente con los clientes de todo el mundo para proporcionarles servicios fiscales y jurídicos integrales.

"Al ser un exalumno de Arthur Andersen, los valores y la visión de nuestra firma se alinean bien con los de la organización global, y seguimos comprometidos a ofrecer las mejores soluciones para las necesidades de negocio de nuestros clientes nacionales y multinacionales", señaló Ferruh. "Convertirse en una empresa miembro de Andersen Global es el siguiente paso de nuestra empresa para ampliar nuestros recursos globales y mantener una sólida posición en el mercado regional".

"El equipo de Taxture impresiona constantemente a clientes y profesionales por su dedicación a un servicio de calidad", comentó Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "La práctica de alta gama de la firma refleja a la perfección los valores de nuestra organización, lo que los distingue como una firma competitiva en la región. La incorporación de Taxture como firma miembro de nuestra organización es clave para seguir construyendo una organización de referencia con una amplia cobertura mundial".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 10 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 343 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

