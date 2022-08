Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global continúa manteniendo su posición en el Caribe a través de un Acuerdo de Colaboración con la firma de abogados InWest Avocats, con sede en Guadalupe, y agrega cobertura al extremo sur de su presencia en la región.

Fundada en 2016 por el cofundador y socio gerente Frédéric Fanfant, InWest Avocats brinda una variedad de servicios legales a empresas, instituciones y asociaciones locales e internacionales. Con sede en Pointe-à-Pitre, la firma se especializa en todas las áreas del derecho comercial y brinda soluciones personalizadas en derecho comercial y corporativo, litigios, contratos comerciales, bienes raíces y tributarias.

"Desde la fundación de la firma, nos hemos centrado en el éxito de nuestros clientes y hemos mantenido el compromiso de brindarles el mejor servicio de su clase a través del conocimiento técnico de nuestro equipo y la dedicación a la administración", afirmó Frédéric. "La colaboración de nuestra firma con Andersen Global significa no solo nuestro compromiso continuo con nuestros clientes, sino que demuestra aún más nuestra impulso en ofrecer soluciones integradas a nivel mundial".

"Frédéric, con la nueva socia activa Karine Dorville y el equipo de InWest, están alineados con los valores de nuestra organización y trabajarán sin problemas con nuestros profesionales a nivel mundial a medida que continuamos ofreciendo a los clientes soluciones integrales y sin problemas", expresó el presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz. "La incorporación de InWest Avocats fortalece nuestra cobertura existente en la región a medida que avanzamos en nuestra estrategia de expansión en el Caribe".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 12 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 370 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220802005359/es/

