Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global expande sus capacidades actuales en servicios legales y tributarios en Eslovenia mediante la creación de Andersen Advisory, Ltd., que presta servicios tributarios, contables y de tasación y otros servicios de consultoría empresarial. Andersen en Eslovenia es afiliada de Law Firm Senica & Partners Ltd., un estudio miembro de Andersen Global desde 2021.

La socia gerente general de Andersen en Eslovenia, Katarina Kresal, trabaja en estrecha colaboración con clientes privados y corporativos para proporcionar un conjunto de servicios tributarios, contables y de tasación y otros servicios afines de consultoría empresarial, como fusiones y adquisiciones, diligencia debida, insolvencia y reestructuración financiera, IVA y precios de transferencia.

"En el entorno actual, los clientes necesitan soluciones integrales, de la mejor calidad", dijo Katarina. "La incorporación de Andersen en Eslovenia, junto con los servicios legales que prestamos a través de Senica & Partners, asegura que los clientes obtengan soluciones completas de manera ininterrumpida a nivel regional y global. A su vez, refuerza la estrategia de desarrollo de nuestro estudio y nos posiciona para prestar mejor servicio a nuestros clientes con el apoyo de los demás estudios miembro y colaboradores de Andersen Global".

El presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz, añadió: "Al extender nuestras capacidades en Eslovenia podemos brindar a nuestros clientes un conjunto completo de servicios integrales, lo que fortalece nuestras capacidades en el mercado y nuestra cobertura en la región, además de nuestro compromiso con un servicio al cliente impecable".

Andersen Global es una asociación internacional de estudios miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por el estudio miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 10 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 340 ubicaciones a través de sus estudios miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511006024/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

