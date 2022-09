Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global amplía su cobertura europea al firmar un acuerdo de colaboración con el bufete de abogados líder de servicios integrales LEXTAL Legal, sumando así tres sucursales en Estonia, Letonia y Lituania.

LEXTAL Legal presta servicios en materia de relaciones internacionales, fusiones y adquisiciones, derecho societario y de la competencia, resolución de conflictos, derecho de la contratación pública, derecho de los seguros, derecho inmobiliario, derecho penal y protección de datos. El bufete, compuesto por 21 socios y más de 75 profesionales, ofrece soluciones integrales a clientes de la región báltica y de todo el mundo. LEXTAL Legal también es reconocido internacionalmente como un bufete de abogados de alto rendimiento por The Legal 500 y Chambers Europe.

"Los valores de nuestro equipo y su dedicación a la calidad y al servicio al cliente nos han posicionado como un socio estratégico líder para nuestros clientes internacionales y regionales", subrayó el socio y cofundador de la firma, Urmas Ustav. "La colaboración de nuestra firma con Andersen Global amplía nuestra impronta mundial y mejora nuestras capacidades".

Por su parte, el presidente de Andersen Global y director general de Andersen, Mark Vorsatz, agregó: "El impresionante crecimiento de la firma a lo largo de los años y su plataforma competitiva van de la mano con su dedicación a sus clientes y su compromiso con prestar el mejor servicio de su clase. Gracias a la incorporación de LEXTAL Legal, así como el resto de las adiciones que hemos sumado en la región, hemos construido una plataforma formidable que proporciona una cobertura sólida y posiciona a nuestra organización para un mayor crecimiento a medida que continuamos expandiendo nuestra plataforma global".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas socias independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales y legales de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma socia estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ya cuenta con más de 12.000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 380 puntos a través de sus firmas socias y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920005173/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.