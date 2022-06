Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global establece capacidades legales y tributarias en Nueva Zelanda a través de acuerdos de colaboración con dos empresas con sede en Auckland: el estudio jurídico Turner Hopkins y la empresa de asesoramiento e impuestos Bellingham Wallace. Las empresas mantienen contactos estrechos en la región y desempeñarán un papel fundamental a la hora de impulsar el negocio y ofrecer soluciones integradas y globales a fin crear valor a largo plazo para los clientes.

Turner Hopkins se fundó en 1923, y durante casi 100 años, ha proporcionado capacidades de servicio completo en derecho inmobiliario, corporativo y comercial, litigios, finanzas, derecho laboral y familiar, clientes privados, patrimonio e inmigración. El equipo interdisciplinario de profesionales de Turner Hopkins tiene una amplia experiencia en el trabajo con un conjunto de industrias y el abordaje de las necesidades del cliente con soluciones integrales y personalizadas.

"Nos enorgullecemos de nuestro enfoque centrado en el cliente y de nuestro compromiso de garantizar que mantenemos a los abogados y profesionales de mayor prestigio, lo que nos ha permitido mantener una ventaja competitiva en la región de Auckland durante casi un siglo", afirmó el socio gerente Michael Robinson. "La colaboración con Andersen Global nos permite seguir trabajando de manera ininterrumpida con los clientes y ofrecer soluciones de calidad a clientes cuyas necesidades son cada vez más globales."

Bellingham Wallace fue fundada en 2012 por sus socios directores, Matt Bellingham y Aaron Wallace, para trabajar estrechamente con clientes que van desde pequeñas a grandes empresas privadas. La empresa ofrece una serie de capacidades de servicio completo en materia de asesoría, administración, impuestos, estrategia, diligencia debida y valoración a fin de impulsar el crecimiento y gestionar los riesgos de las empresas de los clientes.

"Nuestra empresa ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos años, ya que seguimos dando prioridad a todas las necesidades de nuestros clientes y ampliando nuestras capacidades existentes en el mercado", señaló el cofundador y socio director Matt Bellingham. "La colaboración con Andersen Global manifiesta nuestro compromiso con la excelencia y refuerza nuestro enfoque centrado en el cliente, ya que los recursos globales adicionales reforzarán nuestras capacidades para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes", añadió Aaron Wallace.

El presidente de Andersen Global y director general de Andersen, Mark Vorsatz, señaló que "Turner Hopkins y Bellingham Wallace serán grandes activos para satisfacer nuestras crecientes necesidades en la región. Estas empresas comparten el compromiso de nuestra organización con la administración y demuestran los más altos estándares profesionales, previendo una relación de trabajo sinérgica entre nuestros profesionales. La colaboración con estas empresas es fundamental para seguir aportando las mejores soluciones a nuestros clientes en todo el mundo y reforzar nuestra presencia en la región de Asia Pacífico".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 11 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 360 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005434/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.