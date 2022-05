Comunicado de prensa de Business Wire: Armory

Armory, la compañía de implementación continua que capacita a los equipos de desarrollo para implementar software de manera fácil, confiable, segura y continua a cualquier escala, anunció hoy el acceso anticipado público a su nuevo producto de implementación continua como servicio. Armory Continuous Deployment-as-a-Service ofrece implementaciones declarativas, en múltiples entornos, que admiten estrategias avanzadas, para que los desarrolladores puedan concentrarse en crear código excelente en lugar de implementarlo.

"Creemos que la implementación continua de software, a cualquier escala, debería ser factible y sin esfuerzo para todos los desarrolladores del mundo, no solo para empresas como Google y Netflix", señaló Jim Douglas, presidente y director ejecutivo de Armory. "Nuestra visión y misión es desbloquear la innovación a través del software para hacer que el software sea continuo, escalable, seguro y protegido, para que los desarrolladores puedan mejorar y proteger la experiencia de sus clientes con confianza y facilidad".

Para competir de manera efectiva en un mundo definido por software, los equipos de desarrollo deben garantizar una experiencia estelar para el cliente. Algunos hacen esto enfocándose en la velocidad, otros lo hacen asegurándose de que su software esté siempre disponible y sea confiable. Lograr tanto la velocidad como la estabilidad ha sido difícil... hasta ahora. Armory Continuous Deployment-as-a-Service se integra en cualquier ciclo de vida de desarrollo de software existente (Software Development Lifecycle, SDLC) y puede ser invocado desde cualquier cadena de herramientas existente o sistema de integración continua (Continuous Integration, CI), como Amazon CodePipeline. Esto permite a los equipos de desarrollo aprovechar fácilmente la potencia de Armory Continuous Deployment-as-a-Service al implementarse en servicios Kubernetes como Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

Una sola hora de inactividad puede costar más de 100 000 USD a muchas empresas. Armory Continuous Deployment-as-a-Service previene este tipo de pérdidas, tanto como producto independiente para las empresas que apuestan por la nube -y como la extensión de una solución líder de Entrega Continua (Continuous Delivery, CD)- SpinnakerTM. Armory Continuous Deployment-as-a-Service proporciona controles fáciles de usar y específicos del entorno para especificar cuánto tráfico se expone a los nuevos cambios y para retroceder automáticamente si es necesario. Esto permite a los equipos de desarrollo verificar continuamente que un servicio está en buen estado antes de dirigir todo el tráfico a la nueva versión, lo que limita la exposición al riesgo y protege la experiencia del cliente.

"Me encanta Armory Continuous Deployment-as-a-Service. También es una extensión fantástica para nuestros usuarios de Spinnaker. No veo que nadie más haga esto en la industria, lo cual es realmente genial". ~ Damian Myerscough, ingeniero de Software de DoorDash

Acerca de Armory

Armory permite a los desarrolladores mejorar continuamente y asegurar la experiencia de sus clientes.

Los desarrolladores de software deberían poder implementar su código sin esfuerzo, sin tener que escribir scripts, gestionar herramientas subyacentes o preocuparse de si sus clientes van a sufrir una interrupción. Sin embargo, la implementación de software suele ser compleja y estar llena de procesos manuales que provocan interrupciones a los clientes y un menor tiempo dedicado a la innovación. La conclusión es que sigue siendo perjudicial, requiere mucho tiempo y es poco fiable.

Armory hace que la implementación continua sea factible y sin esfuerzo, a cualquier escala, para todos los desarrolladores. Al proporcionar soluciones de implementación continua fáciles de usar que eliminan la necesidad de migrar de las herramientas existentes, minimizando la interrupción de un ciclo de vida de entrega de software existente; los desarrolladores pueden implementar de forma fácil y declarativa nuevas versiones junto con versiones en vivo, escalar gradualmente nuevas versiones, habilitar revisiones manuales antes de escalar, retroceder sin esfuerzo a una versión anterior y administrar la implementación en múltiples objetivos y entornos; mejorando y protegiendo continuamente la experiencia de los clientes.

Fundada en 2016, Armory está financiada por B Capital, Insight Partners, Crosslink Capital, Bain Capital Ventures, Mango Capital, Y Combinator y Javelin Venture Partners.

