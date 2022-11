Comunicado de prensa de Business Wire: AZA Finance

Declaración de Elizabeth Rossiello, directora, presidenta ejecutiva y fundadora deAZA Financesobre la solicitud de quiebra del Capítulo 11 de FTX:

"Quedé impactada y desilusionada al ver que FTX nombró a BTC Africa S.A. y otras entidades de AZA Finance en su solicitud de quiebra del Capítulo 11 hoy. Para dejarlo en claro: Las entidades de AZA Finance no están afectadas por la quiebra de FTX, y estamos tomando las medidas para corregir las presentaciones judiciales erróneas.

AZA Finance es una empresa de tecnología financiera de cambio de divisa y pagos globales. Fundada en 2013 como BitPesa, empoderamos a las empresas de todo el mundo y dentro de África a transferir dinero, cambiar divisas, realizar pagos y hacer liquidaciones con facilidad en todas las divisas más importantes de África y del G20 (entre las que se incluyen algunas divisas digitales). AZA Finance tiene licencia en múltiples jurisdicciones como proveedor de pagos. No retenemos fondos del cliente y nunca lo hicimos. Menos del 10 % de nuestras transacciones en todas nuestras entidades son mediante divisas digitales.

A principios de este año, anunciamos una asociación comercial con FTX Africa para expandir web3 en África ayudándolos a construir vías de pago de bajo costo, seguras y reguladas, así como también otras iniciativas conversadas, pero aún no lanzadas, tales como colecciones de NFT de artistas africanos.

Al hacerlo, FTX Africa se convirtió en cliente de AZA Finance, primero utilizando nuestra infraestructura estable y eficiente para pagar a una pequeña cantidad de clientes en África. Sin embargo, ni FTX ni ninguna de sus entidades asociadas son dueñas o controlan AZA Finance o nuestras entidades, que incluye BTC Africa SA. Nuestras entidades no forman parte de la quiebra de FTX.En su apresuramiento desorganizado, FTX erróneamente enumeró nuestras entidades en su solicitud de quiebra.

Para una mayor claridad, nuestras entidades que no forman parte de la quiebra de FTX incluyen:

-- B Transfer Services Limited UK

-- Exchange4Free Limited UK

-- BTC Africa SA

-- BT Payment Services Ghana Limited

-- BT Payment Services Nigeria Limited

-- BT Payment Services Uganda Limited/B Transfer Services

-- BT Payment Services South Africa PTy

-- TransferZero

-- B For Transfer Egypt

-- B Transfer Services Ltd UAE

-- BitPesa Kenya Ltd

-- BitPesa Senegal Ltd

-- BitPesa South Africa

-- BitPesa Tanzania Ltd

-- BitPesa Uganda Ltd

-- BitPesa RDC SARL

-- BTPesa Nigeria Limited

-- BTSL Limited Tanzania

-- Exchange4Free Seychellen

-- Exchange4Free Australia Br.

-- Exchange4Free Swiss Br.

-- Exchange4Free SouthAfrica Br.

-- FinFax Company Limited

Estas entidades no están impactadas por la quiebra de FTX de ninguna manera. AZA Finance, nuestras entidades y nuestras empresas siguen siendo independientes y sanas.

AZA Finance es y fue una de las primeras empresas de tecnología financiera que se lanzó en Nairobi, Kenia, y la primera empresa de cambio de divisa extranjera a nivel global que también comercializa dinero cripto a móvil. La volatilidad no es algo que nos sorprende o nos afecta. Nos entristece ver que una marca importante fracase, e instamos a todas las instituciones financieras y de tecnología financiera a adherirse a las mejores prácticas del sector y reguladoras a nivel global".

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221111005576/es/

