Comunicado de prensa de Business Wire: Bacardi Limited

Bacardi Limited, la compañía privada de bebidas espirituosas más grande del mundo anuncia hoy una serie de movimientos en posiciones de alto nivel jerárquico dentro de las áreas de comercialización y de finanzas globales y del negocio en Estados Unidos.

El actual Presidente Regional para Estados Unidos Pete Carrasumirá el cargo creado recientemente de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Crecimiento Global.Pete será responsable de la excelencia comercial y de la estrategia, de los modelos de cadena de suministro, del comercio digital y de las relaciones comerciales para el negocio familiar de bebidas espirituosas. Pete está preparado para liderar el éxito comercial continuo de Bacardí, posee una vasta experiencia en bebidas espirituosas y más de ocho años al frente de uno de los mercados más grandes de la compañía. Pete ha demostrado su audacia y una mentalidad fundadora a lo largo de su carrera en Bacardí. Gracias a su liderazgo, Bacardí introdujo un nuevo modelo para la distribución nacional de bebidas espirituosas en Estados Unidos e impulsó la inversión en el comercio digital en la región, a fin de potenciar este creciente canal de venta.

Tony Latham, actual Director Financiero Global, asumirá como Presidente Regional para Estados Unidos. En los últimos tres años, Tony ha desempeñado un rol fundamental como Director Financiero de Bacardí, guiando a la compañía a través de los desafíos globales recientes y moviéndose con rapidez y agilidad para aprovechar las oportunidades que han mantenido a Bacardí a la vanguardia de lo nuevo y lo futuro. Durante su trayectoria en Bacardí, Tony ha trabajado estrechamente con el negocio de Estados Unidos y está familiarizado con los aspectos comerciales, organizativos y de cadena de suministro de la región, lo que lo deja bien posicionado y le asegura el éxito en su nueva posición.

Al más puro estilo Bacardi de impulsar el talento interno,Albert VilaTarresserá el sucesor de Tony con un ascenso a la posición de Director Financiero Global de Bacardi Limited. El viaje a través de sus 12 años de experiencia en Bacardí lo ha llevado por todo el mundo, donde se desempeñó como Director Financiero para las regiones de América Latina, Europa Occidental y Oriental y, más recientemente, Estados Unidos. Albert ha sido un socio valioso para muchos líderes comerciales de Bacardí quienes han confiado en su experiencia en todos los mercados. A partir de ahora, aportará su capacidad al mismo tiempo que supervisa las finanzas globales de la compañía.

"En Bacardí, creemos en invertir en nuestra gente y en el crecimiento desde adentro. Es importante que quienes trabajan con nosotros, tengan una visión de su éxito acompañado con el crecimiento de la compañía", comenta Mahesh Madhavan, Director Ejecutivo de Bacardi Limited. "Estamos comprometidos a crear nuevas oportunidades para nuestros talentos, que les permitan aprender y aportar valor, y una nueva perspectiva para nuestro negocio. Confío en que Bacardí continuará en su camino de sólido crecimiento a la vez que Pete, Tony y Albert impulsan el éxito en sus funciones y conducen a nuestros equipos hacia hitos importantes en nuestra visión para el futuro."

Tony, al asumir su rol en el negocio de Estados Unidos, se trasladará a las oficinas de Coral Gables, Florida, mientras que Pete y Albert desempeñarán su rol en la sede global de Bacardí en islas Bermudas, mientras esperan la autorización del Departamento de Inmigración de islas Bermudas. Todos los movimientos tendrán vigencia al comienzo del nuevo año fiscal que es el 1° de abril de 2023.

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo produce y comercializa vinos y licores de reconocimiento internacional. La cartera de marcas de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de whisky escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor elderflower ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8.000 personas, opera plantas de producción en 10 países y comercializa sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Ingrese a http://www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

Jessica Merz, Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas Globales jmerz@bacardi.com

