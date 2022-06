Comunicado de prensa de Business Wire: BANXA Holdings Inc.

BANXA Holdings Inc. (TSXV:BNXA) (OTCQX:BNXAF) (FSE:AC00) ("Banxa" or "la Empresa"), la principal solución de rampa intermitente para Web3, anunció hoy que inició una asociación formal con WonderFi Technologies Inc. (NEO: WNDR) (OTC PINK: WONDF) (WKN: A3C166) (FTX:WNDR) ("WonderFi"), una empresa tecnológica líder con la misión de crear un mejor acceso a los activos digitales mediante plataformas compatibles centralizadas y descentralizadas. La asociación se basa en las cadenas de bloques Ethereum, Polygon y Bitcoin y está dirigida a mercados clave como Australia, Brasil, la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Banxa permite que los clientes de WonderFi utilicen opciones de banca y pago locales con menos fricción, menos tarifas y mejor protección contra fraudes. Los usuarios pueden convertir el dinero por decreto a criptomonedas y viceversa con facilidad y seguridad.

Las soluciones de Banxa también brindan muchos beneficios importantes para la plataforma de pasarela de WonderFi, incluidos mayores índices de conversión, cumplimiento riguroso y gestión de riesgos en innumerables lugares.

"Nos emociona asociarnos con WonderFi. Juntos, estamos construyendo la infraestructura base que se necesita para la siguiente generación de servicios financieros", declaró el director ejecutivo de Banxa, Holger Arians. "Los servicios de negocio a negocio de Banxa brindan una experiencia perfecta para que nuestros socios les ofrezcan a sus clientes métodos de pago local de una manera segura y compatible".

Kevin O'Leary, inversor y asesor estratégico de WonderFi, comentó sobre la asociación: "Como el interés de los reguladores en las criptomonedas aumenta rápidamente en el mundo, es más importante que nunca que Web3 cuente con la mejor compatibilidad y gestión de riesgos. Asociarnos con Banxa nos brinda esta seguridad para nuestros clientes de todo el mundo". O'Leary agregó: "WonderFi se compromete a garantizar que los clientes de nuestra red puedan negociar con criptomonedas de forma segura y en confianza, sin las preocupaciones que podrían tener las plataformas menos desarrolladas".

"Gracias a nuestra asociación con Banxa, los usuarios de WonderFi pueden comprar criptomonedas de forma segura y con la mayor gama de métodos de pago disponibles", comentó Ben Samaroo, director ejecutivo de WonderFi. "Esta flexibilidad adicional constituye otro paso hacia nuestra misión de ofrecer finanzas justas, eficientes y accesibles a las masas".

WonderFi se suma a la creciente lista de socios destacados de Banxa, al igual que proyectos líderes de Web3 como Binance, KuCoin, OKX, Huobi y muchos más.

Acerca de BANXA Holdings Inc.

La misión de Banxa es acercar al mundo a la Web3 con su solución líder mundial de rampa intermitente. Gracias a su extensa red de soluciones de pago local con las licencias de criptomonedas necesarias, Banxa les da a sus socios y proyectos acceso a un público global con menos fricción y conversiones más altas. Banxa tiene un equipo global de nativos de Web3 con oficinas centrales en los Estados Unidos, Europa y las regiones de Asia-Pacífico.

Para obtener más información, visite www.banxa.com.

Acerca de WonderFi Technologies Inc.

WonderFi es una empresa tecnológica líder con la misión de crear un mejor acceso a las finanzas descentralizadas (DeFi) mediante los principios centrales de la simplicidad y la educación. WonderFi tiene una estrategia comercial multidimensional que incluye una aplicación de finanzas para consumidores de alto crecimiento, que servirá como una entrada de confianza al nuevo sistema financiero, y una cartera de activos digitales que consiste en activos de DeFi y criptomonedas importantes. El equipo ejecutivo y la junta directiva de WonderFi tienen una trayectoria establecida en finanzas y criptomonedas, con experiencia previa en Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital y Hut 8. El equipo central de ingenieros y tecnólogos de WonderFi cree que todos deberían tener el mismo acceso a las finanzas y apoya la misión de empoderar a las personas de todo el mundo para que accedan a las DeFi de una manera sencilla, inteligente y segura.

Para obtener más información, visite www.wonder.fi.

