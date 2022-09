Comunicado de prensa de Business Wire: Black Box

Black Box®, un integrador de soluciones globales (GSI) líder, anunció hoy que ha formado una asociación de alianza estratégica con Juniper Networks, líder en redes seguras e impulsadas por la inteligencia artificial, para proporcionar las redes wi-fi y LAN más avanzadas disponibles. La asociación permite a Black Box impulsar la innovación en materia de conectividad, ofreciendo opciones superiores de datos y redes. Black Box explica que las redes que utilizan la tecnología Beyond NextGen -servicios en la nube de Juniper Mist basados en la IA- mantienen la simplicidad de las redes wi-fi y por cable, al tiempo que aprovechan los resultados superiores en la gestión de datos, la transferencia, el mantenimiento del sistema y los diagnósticos automatizados.

Hablando de su nueva asociación global, Jim McKenna, vicepresidente de asociaciones estratégicas de Black Box, explica: "Estamos tremendamente emocionados de formar una alianza global con Juniper. Son un líder de mercado reconocido en redes seguras impulsadas por la IA". Y añade: "El despliegue y la integración de sistemas en infraestructuras existentes y complejas utilizando servicios basados en la nube y la operatividad de la IA es el futuro. Juniper ha demostrado ser parte de los verdaderos innovadores en ese ámbito, por lo que nuestra asociación es un ajuste natural para nuestras respectivas organizaciones y clientes".

El director de soluciones empresariales de Black Box, Juned Noonari, continúa: "Los integradores globales se enfrentan al reto de proporcionar facilidad de despliegue, uniformidad y previsibilidad. Nuestro wi-fi as a Service (WaaS) proporciona un enfoque futurista hacia un servicio de máxima calidad y la capacidad de adelantarse a los problemas. No conocemos ninguna otra empresa que esté a la vanguardia de esta tecnología que Juniper. Nuestra asociación es bienvenida".

Thomas Desrues, vicepresidente de alianzas de Juniper, explica: "Nuestra tecnología de IA y nube Mist, líder en el sector, utiliza una combinación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y técnicas de ciencia de datos para optimizar las experiencias de los usuarios y simplificar las operaciones en los dominios inalámbrico, cableado y SD-WAN. La experiencia de Black Box en este espacio y las relaciones de confianza con las empresas de la lista Fortune 1000 hacen de Black Box un socio ideal a medida que llevamos esta tecnología a la vanguardia de lo que es realmente posible".

Black Box diseña, construye y gestiona una gama completa de tecnologías inalámbricas para apoyar a las empresas conectadas, proporcionando una conectividad digital superior en el lugar de trabajo en múltiples industrias. Los clientes con visión de futuro recurren a Black Box para que les ayude a incorporar la transferencia de datos Beyond NextGen en las redes existentes y futuras.

Puede obtener más información sobre Black Box y los servicios de integración de soluciones globales de la empresa en www.blackbox.com.

Black Box® es un proveedor de soluciones informáticas de confianza que ofrece soluciones tecnológicas de vanguardia y servicios de consultoría de primera clase a empresas de todo el mundo.

Black Box® y el logotipo del doble diamante son marcas registradas de BB Technologies, Inc

Enlace de RRPP:www.wallstcom.com/BlackBox/220920-BB_Juniper_Networks.docx

Imagen:www.wallstcom.com/BlackBox/Jim_McKenna.jpg Jim McKenna, Vicepresidente de Sociedades Estratégicas en Black Box

Imagen:www.wallstcom.com/BlackBox/juned_pic.jpg Juned Noonari, Director de Soluciones Empresariales de Black Box

Imagen:www.wallstcom.com/BlackBox/Thomas_D_headshot.jpeg Thomas Desrues, Vicepresidente de Alianzas en Juniper

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220920006092/es/

Contacto

Contacto con Black Box Cassidy Huff Gerente del Programa de Comunicaciones de Marketing Teléfono: +1. 512.908.4854 Email: cassidy.huff@blackbox.com Contacto de Agencia Carolyn Archambault Comunicaciones de Wall Street Teléfono: +1.801.266.0077 Email: carolyn@wallstcom.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.