Comunicado de prensa de Business Wire: Bluehole New Consumption

SMOORE llevó su solución tecnológica desechable, FEELM Max, a la Exposición de Atomización Electrónica de Indonesia (IECIE2022), que tuvo lugar en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Yakarta. Clayton Shen, vicepresidente de SMOORE y del grupo empresarial FEELM, destacó en la exposición la importancia de la innovación tecnológica para impulsar el progreso del sector del vapeo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005404/es/

Clayton Shen, Vice President of SMOORE and of FEELM's Business Group (Photo: Business Wire)

IECIE es una de las plataformas feriales más influyentes a nivel mundial para las empresas que operan en el sector del vapeo. Con más de 100 expositores en una superficie superior a los 12 000 metros cuadrados, esta exposición atrajo a más de 10 000 visitantes. En los últimos años, el Sudeste Asiático se ha convertido en un nuevo centro de la industria gracias a su gran población y al potencial de desarrollo del mercado. Según datos de Euromonitor, se espera que el mercado total de vapeo en el Sudeste Asiático crezca un 29 % en 2023.

Desde el lanzamiento de FEELM Max, que se ha comercializado en más de diez países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, ha recibido excelentes comentarios de muchos clientes de todo el mundo por su tecnología de bobina cerámica, que aporta "más caladas, sedosidad de terciopelo y el mismo gran sabor hasta la última calada".

Esta feria fue una oportunidad para que SMOORE mostrara todas las innovaciones que ofrece FEELM Max, que van desde su "boquilla semitranslúcida" hasta el embalaje ecológico. En conjunto, esto significa que FEELM Max no solo mejora la experiencia del consumidor, también muestra a SMOORE como líder del sector en materia de responsabilidad medioambiental.

En su discurso, Clayton Shen explicó que el actual sistema cerrado es la categoría de más rápido crecimiento en el nuevo mercado del tabaco y ocupará la mayor parte de la cuota de mercado a largo plazo. Las bobinas de cerámica han solucionado los antiguos problemas de la industria, como la fuga de líquidos, el sabor a quemado y otros puntos conflictivos, por lo que el sector ha entrado definitivamente en la "era de la cerámica". Esta tecnología se utiliza en la mayoría de los productos de "sistema cerrado" del mundo, como VUSE, RELX, NJOY, HEXA y HAKA, por nombrar algunos.

Aunque los avances han sido significativos, no hay duda de que la industria tiene mucho por recorrer. La innovación tecnológica ha impulsado el progreso de la industria del vapeo, lo que también genera más expectativas en FEELM para seguir innovando de la forma en que lo han hecho con FEELM Max. Después de haber ganado el premio a la tecnología innovadora más prometedora, "Most Promising Innovative Technology Award", de Golden Leaf en el "Global Tobacco and Nicotine Forum" de 2022 en Washington DC, FEELM está a la cabeza de la industria en el impulso de la innovación y el cambio, un aspecto que se han comprometido a cumplir.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005404/es/

Contacto

Para más información, comunicarse con Bluehole New Consumption Cheng Bianji, (86)13530848319

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.