Comunicado de prensa de Business Wire: Board

Board, el proveedor líder mundial de soluciones de Intelligent Planning que ayuda a las organizaciones a planificar de forma más inteligente, permitiendo obtener información práctica y mejores resultados, ha anunciado hoy la incorporación de Nelson Petracek como director tecnológico.

"Nelson Petracek es un excelente responsable tecnológico con una trayectoria de éxito constante en la industria del SaaS, creando equipos tecnológicos excepcionales y liderando el desarrollo de potentes soluciones de análisis y Intelligent Planning para organizaciones de gran crecimiento", afirma el CEO de Board Marco Limena. "Me complace dar la bienvenida a Nelson como director tecnológico, para seguir llevando el poder del Intelligent Planning a nuestros clientes en todo el mundo".

Nelson Petracek llega a Board desde TIBCO Software, un líder mundial en datos empresariales que empodera a sus clientes para conectar, unificar y realizar predicciones seguras de los resultados de negocio, solucionando los problemas de máxima complejidad asociados a los datos.

Nelson ocupó el cargo de director tecnológico mundial en TIBCO, donde moldeó el desarrollo de plataformas tecnológicas y productos especializados en aprovechar todo el potencial de los datos en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y acertadas. También fundó y desarrolló TIBCO LABS, un equipo organizativo global dedicado a la innovación tecnológica, la experiencia en productos y la aceleración de soluciones, además de trabajar activamente en la evolución a la nube de los productos empresariales de TIBCO Software.

Creador, portavoz y evangelizador de tecnología con más de 20 años de experiencia, Nelson es un reconocido líder con una acreditada trayectoria en aportar soluciones a la era de la transformación digital, aprovechando sus profundos conocimientos sobre las aplicaciones analíticas, las APIs, el blockchain, la nube y las arquitecturas basadas en eventos.

Antes de trabajar en TIBCO, Nelson fue director senior en el grupo Informatica Corporation's Enterprise Technologies y ocupó cargos de consultoría en diversas firmas.

"Es un momento excelente para incorporarse a Board", aseguró Nelson Petracek, director tecnológico de Board International. "Ahora que las organizaciones ejecutan sus estrategias de transformación digital en un mundo que cambia vertiginosamente, es crucial poder planificar de forma inteligente con conocimientos procesables. Me siento entusiasmado al trabajar con el equipo directivo para materializar soluciones de Intelligent Planning diferenciadas mientras ejecutamos conjuntamente nuestros apasionantes planes para innovar, ampliar y crecer".

Acerca de Board

La plataforma de Intelligent Planning de Board ofrece soluciones que ayudan a más de 2.000 organizaciones de todo el mundo a planificar de forma más inteligente, lo que permite obtener información práctica y mejores resultados. Board ayuda a las empresas líderes a descubrir conocimientos cruciales que impulsan las decisiones de negocio y a unificar la estrategia, las finanzas y las operaciones a través de una planificación más integrada e inteligente para lograr un control total del rendimiento. Al asociarse con Board, empresas mundiales como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han transformado digitalmente sus procesos de planificación.

Fundada en 1994, y ahora con 25 oficinas en todo el mundo, Board International es reconocida por los principales analistas, como BARC, Gartner e IDC.

