Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc.(NASDAQ: BCOV), la plataforma líder de transmisión de video inteligente, monetización y comunicaciones, anunció hoy la contratación de un ejecutivo clave. David Beck se unirá a Brightcove como su primer Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo, liderando la estrategia, el desarrollo comercial y el desarrollo corporativo de la empresa.

Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220601005377/es/

David Beck, Brightcove (Photo: Business Wire)

Al trabajar en estrecha colaboración con el Director Ejecutivo recientemente designado, Marc DeBevoise, Beck se centrará en desarrollar estrategias que mejoren las ofertas actuales y creen oportunidades para expandir los negocios existentes de Brightcove. Su amplia competencia también se centrará en permitir que Brightcove se expanda a nuevos mercados y líneas de negocio mediante su plataforma de software líder en el mercado.

"Estamos entusiasmados de reforzar nuestro equipo ejecutivo con el nombramiento de David Beck como Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo. David es un estratega y operador excepcional con una profunda experiencia en la industria y un historial comprobado de arquitectura de estrategias e iniciativas innovadoras para empresas y marcas de clase mundial", afirmó Marc DeBevoise, Director Ejecutivo de Brightcove. "Estoy emocionado de poder trabajar con David y que nos ayude a hacer realidad nuestra visión y cristalizar nuestra estrategia de crecimiento continuo".

Beck aporta dos décadas de experiencia en estrategia, operaciones y desarrollo comercial en marcas digitales de élite, y recientemente se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo, Jefe de Estrategia de Contenido y Operaciones Comerciales en AMC. En AMC, Beck lideró la estrategia para acelerar la transformación del modelo comercial de transmisión de AMC, incluidos sus servicios y asociaciones integrados Linear, SVOD (AMC+) y AVOD/FAST para la distribución B2B y DTC. También impulsó la modernización de sus operaciones principales en AMC, BBC America, Sundance TV, IFC y WE TV. Antes de trabajar en AMC, David se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Operaciones Corporativas en WarnerMedia y Director de Estrategia de TNT y TBS. También es cofundador de la firma de asesoría e inversión BRAVE Ventures, adquirida por Turner (ahora Warner Bros. Discovery).

"Brightcove es una empresa innovadora y pionera en el espacio de las comunicaciones por video, y me siento con energía y honrado de unirme a la compañía en un momento tan emocionante", comentó Beck. "Con un nuevo CEO que desarrolla una visión enfocada, un equipo fantástico con entusiasmo y listo para actuar, y una plataforma tecnológica de primera clase para crear, estoy increíblemente emocionado de aprovechar las oportunidades que tenemos por delante".

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones de tecnología de video más confiables, escalables y seguras del mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, sin importar dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman contenido. En más de 80 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a los clientes de manera más efectiva, a los líderes de medios transmitir y monetizar contenido de manera más confiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros del equipo de manera más poderosa. Con dos premios Emmy® de tecnología e ingeniería por innovación, tiempo de actividad que constantemente lidera la industria y escalabilidad inigualable, superamos continuamente los límites de lo que el video puede hacer. Siga a Brightcove en Twitter, LinkedIn y Facebook.

Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business?.

