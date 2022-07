Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), el líder de confianza en tecnología de streaming, ha nombrado a Trisha Stiles como directora de personal. Stiles asumirá sus responsabilidades el 29 de agosto como líder de la estrategia de recursos humanos, incluida la gestión de talento y desempeño, la conducción de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, el desarrollo de prácticas de personal competitivo y el fortalecimiento de la dirección estratégica y el crecimiento comercial de la empresa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005418/es/

Trisha Stiles, CPO Brightcove (Photo: Business Wire)

Stiles será subordinada de Marc DeBevoise, director ejecutivo de Brightcove, y se concentrará en la solidificación y la ampliación de la estructura organizacional, el desarrollo de talentos y la generación de la cultura de Brightcove.

"Trisha es una ejecutiva de recursos humanos experimentada, con un profundo compromiso con el desarrollo de culturas empresariales inclusivas y colaborativas, donde los empleados están motivados para alcanzar los resultados y el éxito", afirmó Marc DeBevoise, director ejecutivo de Brightcove. "He tenido el placer de trabajar con Trisha anteriormente, y sé que será una incorporación perfecta para fortalecer la cultura de la empresa y atraer a los mejores talentos a Brightcove".

Stiles tiene más de 20 años de experiencia en el liderazgo de recursos humanos para empresas del listado Fortune 500, incluida Tableau, una unidad de negocios de Salesforce, CBS Interactive y NBC Universal. Como vicepresidenta de éxito de los empleados en Tableau, supervisó la estrategia de recursos humanos de los equipos de ingeniería global, producto y marketing de Tableau. Estuvo a cargo de la estrategia de igualdad integral, atracción de talentos y estrategia organizacional para fomentar el crecimiento de la empresa y el desempeño de los empleados.

Anteriormente, Stiles trabajó como directora de recursos humanos en CBS Interactive (CBSi), una de las empresas de medios digitales más grandes en ese momento, que englobaba a 21 marcas y más de 200 millones de usuarios únicos en todo el mundo. En CBSi, ayudó a construir la cultura en distintas marcas gracias a su estrecho trabajo junto con el equipo de liderazgo y los grupos de empleados. Organizó el equipo que lanzó CBS All Access (actualmente Paramount+), CBSN y CBS Sports Digital. Stiles escaló el negocio de streaming a más de 1000 empleados, lo que provocó un crecimiento exponencial de los ingresos durante su permanencia en la empresa.

"Crear conectividad con los empleados en este nuevo trabajo desde cualquier lugar del mundo es fundamental para desarrollar, hacer crecer y construir nuestros exitosos equipos diversos. Brightcove ha cultivado una fuerza laboral conectada compuesta por personas apasionadas de todo el mundo, que aportan una diversidad de fortalezas, ideas y antecedentes", señaló Stiles. "Estoy muy entusiasmada de aportar a las sólidas bases de la empresa para crear un entorno donde los miembros de nuestro equipo puedan alcanzar su máximo desempeño y mostrar la mejor versión de sí mismos".

Acerca de Brightcove Inc.,Brightcove crea las soluciones de tecnología de streaming más confiables, escalables y seguras para permitir una mejor conexión entre las empresas y sus audiencias, más allá del lugar donde se encuentren o el dispositivo donde consuman contenidos. En más de 80 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite que las empresas vendan con mayor efectividad a sus clientes, los líderes multimedia realicen streamings y moneticen su contenido de manera más confiable, y cada organización se comunique con los miembros de su equipo de manera más potente. Con dos premios Emmy® a la innovación en tecnología e ingeniería, un tiempo de actividad que está de manera continua en el primer puesto de la industria y una escalabilidad sin precedentes, corremos permanentemente los límites de lo que el video puede lograr. Síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook. Visite www.brightcove.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005418/es/

Contacto

Brightcove Sara Griggs Vicepresidenta de comunicaciones corporativas 929-888-4866

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.