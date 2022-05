Comunicado de prensa de Business Wire: Bulgari

En presencia de Su Alteza la Jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái (Cultura Dubái) y miembro del Consejo de Dubái, Bulgari, la marca italiana líder en el mundo de la joyería y el lujo, y en asociación con Cultura Dubái, anunció el ganador de la primera edición del Premio de Arte Contemporáneo Bulgari durante una ceremonia celebrada en el Pabellón de Italia en la Expo 2020 Dubái. El ganador fue elegido de una lista de tres obras de arte seleccionadas por el jurado del premio.

Nima Nabavi, winner of the Bulgari Contemporary Art Award, with the trophy (Photo: AETOSWire)

A la ceremonia asistieronSu Excelencia Giuseppe Finocchiaro, cónsul general del Consulado de Italia (Dubái); Paolo Glisenti, comisionado general de Italia para Expo 2020 Dubái; Jean Christophe Babin, director ejecutivo del Grupo Bulgari; Lucia Boscaini, curadora de marca (Brand Curator) de Bulgari; Su Excelencia Hala Badri, directora general de Cultura de Dubái y el Dr. Saeed Mubarak bin Kharbash, director ejecutivo del Sector de Artes y Literatura de Cultura Dubái.

Un panel de tres expertos, Giuseppe Moscatello, Nujoom Alghanem y Patricia Millns miembros de la Real Sociedad de las Artes (Fellow of the Royal Society of Arts, FRSA), visitaron la exposición celebrada del 3 al 8 de febrero en la Galería de Arte Van de Goudenberg en el Centro Financiero Internacional de Dubái para celebrar las obras participantes. Entre las 15 obras de arte, el comité preseleccionó a tres artistas: Juma AlHaj (EAU), Kamal Alzubi (Jordania), con sede en Dubái, y Nima Nabavi (iraní-estadounidense), artista con sede en Dubái, a quien el jurado seleccionó como la obra de arte ganadora.

Nima Nabavi recibió un trofeo que celebra el diálogo estético y cultural entre Roma y Dubái al combinar una silueta inspirada en las icónicas puertas y escaparates de Bulgari con adornos arquitectónicos inspirados en los barrios históricos Al Fahidi y Al Shindagha de Dubái. El trofeo fue diseñado por la diseñadora emiratí Kamla AlOlama y producido por Asateer, un estudio emiratí fundado por Mohammed AlSuwaidi que se especializa en productos contemporáneos que reflejan la rica herencia emiratí.

El trofeo utiliza materiales con gran significado cultural. Se fabrica un marco con las ricas maderas del árbol nacional de los EAU, Al Ghaf, un emblema de herencia y perseverancia. El diseño también incorpora motivos con incrustaciones de nácar nativo y latón.

Nima Nabavi expresó su felicidad por ganar el premio y agradeció a Bulgari y Cultura Dubái por brindarle la oportunidad de compartir su visión artística. También extendió su agradecimiento a los expertos y al jurado por seleccionar su trabajo para el premio.

La obra de arte ganadora se exhibió en el Pabellón de Italia en la Expo 2020. Al artista también se le ofreció la oportunidad de experimentar Roma a través de los ojos de Bulgari como parte de un viaje de una semana por el universo de la marca. Experimentará la belleza de las coloridas gemas de Bulgari y visitará el espacio del museo DomvsAvrea en la tienda insignia de la Maison en Roma, además de asistir a talleres con diseñadores de Bulgari y visitas exclusivas a sitios históricos y lugares culturales particularmente vinculados con el patrocinio, las iniciativas y la inspiración de Bulgari. Además, la pieza ganadora se exhibirá en lugares asociados con Cultura Dubái y Bulgari, de acuerdo con un horario predefinido.

Lanzado en julio de 2021, el Premio de Arte Contemporáneo Bulgari abrió la puerta para que artistas nacionales y residentes de los EAU presenten obras de arte bajo el tema "La belleza conecta a las personas" que les hizo expresar de manera creativa cómo la belleza conecta a las personas y cómo ciudades como Dubái y Roma están unidas por su belleza inspiradora e innovación.

