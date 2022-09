Comunicado de prensa de Business Wire: Burjeel Medical City

Para ofrecer a los pacientes locales e internacionales la posibilidad de someterse a un trasplante de riñón en los hospitales privados de Abu Dabi, Burjeel Medical City (BMC) comenzó a realizar trasplantes de riñón. El primero de ellos se realizó con éxito en un paciente de Kazajistán en BMC, un centro de salud cuaternario de excelencia que depende de Burjeel Holdings.

The medical team that performed the kidney transplant at Burjeel Medical City (Photo: AETOSWire)

El paciente presentaba insuficiencia renal terminal y fue sometido a diálisis desde marzo de 2022. "El paciente gozaba de un buen estado físico y no tenía otras contraindicaciones. La cirugía se realizó después de que tanto el paciente como el donante (sobrino del paciente) se sometieran a evaluaciones exhaustivas y fueran considerados aptos para el procedimiento", afirmó el Dr. Rehan Saif, director de cirugía de trasplantes de BMC.

El doctor Venkat S Vellanki, nefrólogo consultor de BMC, que también formó parte del equipo médico, señaló: "Muy pocas instituciones pueden ofrecer una atención de 360 grados, 24 horas al día y 7 días a la semana a pacientes renales con necesidades médicas complejas bajo un mismo techo. Contamos con un equipo multidisciplinario respaldado por tecnología de punta para poder brindar dicho servicio en trasplantes de riñón. BMC puede satisfacer eficazmente las necesidades diversas y personalizadas de los pacientes renales".

La cirugía del donante se realizó con la última tecnología laparoscópica 3D, un método mínimamente invasivo destinado a mejorar la seguridad de los donantes. Después de la cirugía del donante, que duró cuatro horas, la preparación del injerto duró 45 minutos. La cirugía del receptor se completó en cuatro horas. Según el equipo médico, tanto el paciente como el donante se están recuperando satisfactoriamente.

Naser Al Riyami, director de operaciones de BMC, afirmó: "Nuestra extensa experiencia en el ámbito de la salud nos ha enseñado valiosas lecciones a la hora de satisfacer las necesidades y las exigencias de personas de todo el mundo. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de ofrecer a los pacientes un servicio y una atención médica excepcionales. Esperamos que estos procedimientos atraigan a más turistas médicos a los EAU. En el futuro, aspiramos a establecernos como punto de referencia en el ámbito de los trasplantes renales".

