Comunicado de prensa de Business Wire: BYD

BYD (Build Your Dreams) desembarca en Europa con tres nuevos vehículos de pasajeros puramente eléctricos. Desde el llamativo y contemporáneo stand del pabellón 4 del Parque de exposiciones, en el centro de la Ciudad de la Luz, BYD, líder mundial en la fabricación de vehículos de nuevas energías y baterías eléctricas, presenta a los clientes europeos su innovadora y tecnológicamente avanzada gama de coches eléctricos. Se trata del BYD ATTO 3, un SUV del segmento C, diseñado especialmente para el cliente europeo; el BYD TANG, un 7 plazas con tracción total variable; y la elegante y deportiva berlina BYD HAN.

Fundada en 1995 como precursora de la tecnología de baterías, la misión de BYD es influir en el cambio a través de la innovación sostenible y crear un ecosistema completo de energía limpia que reduzca la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En Europa, BYD trabaja para conseguir soluciones de movilidad sin emisiones. En los últimos 27 años, BYD se ha centrado en el dominio de tecnologías avanzadas que abarcan baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores.

BYD es una marca de alta tecnología

BYD no es simplemente otro fabricante de automóviles. El resultado de su intensa investigación y desarrollo es la innovadora batería Blade, que está revolucionando la seguridad, la durabilidad y el rendimiento del sector de los vehículos eléctricos. Funciona en estrecha sinergia con la excepcional competencia de BYD en tecnología de tren motriz eléctrico para lograr lo más avanzado en eficiencia del sistema e inteligencia integrada del vehículo. Esta tecnología integrada se ha desarrollado para ofrecer un rendimiento óptimo y una mejor experiencia de conducción. En particular, BYD posee la cadena de suministro vertical para una perfecta integración y control de la fabricación, que incluye la producción de semiconductores.

El impulsor de esta innovación tecnológica es el sincero compromiso de BYD de ofrecer soluciones seguras y atractivas que reduzcan la contaminación por emisiones de carbono y aborden el problema del cambio climático, en apoyo de la iniciativa "Enfriar la Tierra en 1 ?". El sueño ecológico ha sido durante mucho tiempo una prioridad para BYD y es su visión para el futuro. Durante más de dos décadas, ha estado a la vanguardia de la innovación sostenible. En 2008, BYD lanzó el primer híbrido enchufable del mundo producido en serie en el Salón del Automóvil de Ginebra. BYD fue también el primer fabricante de automóviles del mundo en anunciar que dejaría de producir vehículos de motor de combustión interna este año para centrarse en los productos BEV (vehículos eléctricos a batería) y PHEV (vehículos eléctricos híbridos enchufables). BYD es la primera y única empresa del mundo que ofrece al mercado soluciones completas para vehículos de nuevas energías.

Líder mundial en vehículos de nuevas energías

BYD está a la cabeza de los vehículos de nuevas energías y es la tercera marca de automóviles del mundo por capitalización bursátil. BYD ha sido el número uno en ventas de vehículos de nuevas energías en China durante 9 años consecutivos.

A nivel mundial, BYD se ha comprometido a fabricar más de 2,6 millones de automóviles de nuevas energías, lo que refuerza las credenciales de la marca conforme entra en nuevos mercados en Europa. La presencia de BYD cubre ahora seis continentes, más de 70 países y más de 400 ciudades, lo que permite ahorrar el equivalente a más de 14 millones de toneladas de emisiones de carbono. BYD logró entrar en la lista de Fortune Global 500 en 2021.

El mercado europeo no es del todo nuevo para BYD. La sede europea de BYD se encuentra en Róterdam (Países Bajos); su base desde 1998, con sucursales en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suecia, así como una planta de fabricación de alta tecnología para su próspero negocio de eBus en Hungría. Desde entonces, BYD ha establecido numerosas colaboraciones con socios europeos y ha adquirido un profundo conocimiento de las expectativas de los clientes en Europa.

La empresa BYD es una verdadera exploradora en lo que respecta a las energías más limpias y tiene grandes aspiraciones para el futuro. Esto encaja a la perfección con los objetivos de movilidad de sus socios automovilísticos en Europa: Louwman Group en los Países Bajos. Hedin Mobility Group en Suecia y Alemania, Nic. Christiansen Group en Dinamarca, RSA en Noruega, Inchcape en Bélgica y Luxemburgo, Denzel en Austria y Shlomo Motors en Israel.

Cumplir las expectativas del cliente europeo

Michael Shu, director general y gerente de la División de Cooperación Europea e Internacional de BYD, señala: "BYD llega a Europa con una gama completa de nuevos coches eléctricos, que están a la altura de las elevadas expectativas de nuestros clientes. Presentamos vehículos de gran confiabilidad, prácticos y confortables, con un equipamiento de primera calidad como característica estándar. Tenemos un gran respeto por la industria automovilística europea y su ecosistema, que incluye el diseño, la I+D, la fabricación, las ventas, la red de posventa y los servicios. Tenemos la estrategia de trabajar con concesionarios locales afianzados y respetados que compartan nuestra visión, para ofrecer un alto nivel de servicio al cliente. Por ello, BYD ha preparado minuciosamente su entrada en el mercado europeo. Con el diseño de nuestro coche, nuestra tecnología, nuestros servicios y nuestros socios concesionarios, BYD intentará destacar entre la multitud y ofrecer la mejor experiencia posible a los consumidores europeos".

Para conocer los precios y las especificaciones de cada país, consulte www.byd.com y póngase en contacto con los distribuidores locales de BYD.

Acerca de BYD

BYD es una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables, BYD cuenta ahora con un ámbito de negocio diverso que abarca la automoción, el transporte ferroviario, las nuevas energías y la electrónica, con más de 30 parques industriales en China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Hungría e India. Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, BYD se dedica a proporcionar soluciones energéticas de emisiones cero que reducen la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Su huella de vehículos de nueva energía cubre ahora 6 continentes, más de 70 países y regiones, y más de 400 ciudades. La empresa, que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen, es conocida por ser una de las empresas de la lista Fortune Global 500 que aporta innovaciones en pos de un mundo más ecológico.

Acerca de BYD Auto

Fundada en 2003, BYD Auto es la filial de automoción de BYD, una empresa multinacional de alta tecnología dedicada a aprovechar las innovaciones tecnológicas para una vida mejor. Con el objetivo de acelerar la transición ecológica del sector del transporte mundial, BYD Auto se centra en el desarrollo de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. La empresa domina las tecnologías básicas de toda la cadena industrial de los vehículos de nuevas energías, como las baterías, los motores eléctricos, los controladores electrónicos y los semiconductores de grado automotriz. En los últimos años ha realizado importantes avances tecnológicos, como la batería Blade, la tecnología híbrida DM-i y DM-p, la e-Platform 3.0 y la tecnología CTB. BYD Auto es el primer fabricante de automóviles del mundo que ha dejado de producir vehículos impulsados por combustibles fósiles para cambiar a los vehículos eléctricos y se ha mantenido a la cabeza de las ventas de vehículos de pasajeros de nuevas energías en China durante 9 años consecutivos.

Acerca de BYD Europe

BYD Europe tiene su sede en los Países Bajos y es la primera sucursal del Grupo BYD en el extranjero. Su compromiso es ofrecer soluciones sostenibles seguras y eficientes en vehículos de nuevas energías mediante innovaciones tecnológicas líderes a escala mundial.

Para obtener más información, visite www.byd.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005494/es/

Contacto

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com tel.: +31-102070888

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.