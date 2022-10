Comunicado de prensa de Business Wire: Canva

Canva, la plataforma global de comunicación visual, anunció hoy que más de 100 millones de personas en 190 países utilizan su plataforma cada mes. El aumento del crecimiento se produce después del reciente lanzamiento de Visual Worksuite de Canva, con la plataforma ganando más de 15 millones de usuarios activos mensuales adicionales a medida que los equipos, las escuelas y los lugares de trabajo adoptan la capacidad de comunicarse visualmente, en cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo.

"Estamos increíblemente orgullosos de marcar este momento histórico en nuestra misión de potenciar el diseño en todo el mundo", afirmó la cofundadora y CEO general de Canva, Melanie Perkins. "La comunicación visual es ahora más importante que nunca. Nuestro continuo crecimiento demuestra la enorme demanda de una plataforma colaborativa, sencilla y todo en uno que empodere a todo tipo de equipos, en todo tipo de lugares de trabajo, para liberar su creatividad y lograr sus objetivos sin complejidad".

El crecimiento sostenido de Canva es el testimonio de que la empresa se ha convertido rápidamente en la plataforma de comunicación visual preferida en todo tipo de equipos y lugares de trabajo. La facilidad de uso, la naturaleza colaborativa y la amplitud de la suite de productos de Canva han visto aumentar su adopción en todo el mundo, con un uso en el lugar de trabajo que se ha disparado en una amplia variedad de profesiones e industrias. Esta demanda se pone de manifiesto en los más de 10.000 puestos de trabajo actuales en LinkedIn en los que Canva aparece como una habilidad deseada por empresas como American Express, Amazon, TikTok, LEGO y Google.

"Canva ha sido una herramienta de valor incalculable para nuestro negocio, ya que ha transformado la forma en que nuestros equipos creativos y sociales trabajan entre sí, facilitando al personal la creación de nuevos diseños de forma que se mantenga la coherencia de la marca", afirma Marissa Kraines, vicepresidenta de Marketing Social y de Contenidos de Salesforce. "También ha permitido a nuestro equipo escalar las mejores prácticas cuando se trata de comunicaciones visuales en toda la empresa, asegurando que podemos crear contenido atractivo en todos nuestros canales sociales y propios".

La comunicación es cada vez más visual y el mundo del trabajo nunca ha sido más global, lo que hace que las habilidades de diseño sencillas y la colaboración fluida sean más críticas que nunca. A medida que aumenta la demanda de comunicación visual en el lugar de trabajo, Canva sigue dedicándose a construir un conjunto completo de productos de comunicación visual que potencian la fuerza de trabajo moderna para el futuro del trabajo, en todos los sectores.

Acerca de CanvaLanzada en 2013, Canva es una plataforma gratuita de comunicación visual y colaboración en línea con la misión de empoderar a todos en el mundo para diseñar. Con una sencilla interfaz de usuario de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas que van desde presentaciones, documentos, sitios web, gráficos para redes sociales, carteles, ropa hasta videos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografías de archivo, ilustraciones, secuencias de video y clips de audio, cualquiera puede tomar una idea y crear algo hermoso.

Contacto para la prensa: Grace Langford press@canva.com

