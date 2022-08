Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Cirium, la empresa especializada en análisis de la aviación, anuncia que el ex director ejecutivo de Spirit Airlines, Ben Baldanza y el ex director de operaciones de Indigo, Willy Boulter se han incorporado al Consejo asesor sobre desempeño en puntualidad (On-Time Performance, OTP) de Cirium.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005446/es/

Ben Baldanza, former Spirit Airlines CEO and Willy Boulter, former IndiGo CCO join the Cirium airline and airport On-Time Performance Advisory Board. (Graphic: Business Wire)

Cirium es la primera y única empresa que cuenta con un Consejo asesor sobre OTP en el sector de la aviación. Dicho órgano está formado por un equipo de asesores externos que apoyan el programa de OTP de Cirium e informa de los análisis globales sobre puntualidad anuales y mensuales de las aerolíneas y los aeropuertos.

"Estamos encantados de recibir a Ben y Willy en el Consejo asesor sobre OTP de Cirium. Juntos aportan casi 80 años de experiencia en el sector de la aviación, lo que será muy valioso para el programa de desempeño en puntualidad de Cirium para aerolíneas y aeropuertos. Contribuirán a centrar y orientar las iniciativas a gran escala", afirmó Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium.

Ben Baldanza es un líder transformador en el sector aéreo estadounidense. Fue presidente y director ejecutivo de Spirit Airlines y transformó esa aerolínea en una compañía de ultra bajo costo. Antes de Spirit, ocupó cargos ejecutivos en US Airways, Continental Airlines y TACA Airlines.

Además de incorporarse al Consejo asesor sobre OTP de Cirium, Baldanza es actualmente miembro del Consejo de administración de JetBlue Airways, Six Flags Entertainment y varias empresas privadas. También es copresentador de un pódcast semanal que figura entre los mejores 1 % de todos los pódcast por número de oyentes semanales. Baldanza también ha sido nombrado en dos ocasiones como uno de los 25 líderes más influyentes del sector.

Baldanza señaló: "El desempeño operativo de las aerolíneas y los aeropuertos es cada vez más importante conforme el sector se recupera de la pandemia y se enfrenta a mayores retos, como la previsión de la demanda de viajes. El programa OTP de Cirium mide la eficiencia operativa de las compañías aéreas y los aeropuertos y es el estándar que permite evaluar de forma comparativa la puntualidad de las llegadas y salidas".

Willy Boulter ha acumulado 40 años de experiencia en el sector de las aerolíneas, más recientemente como director de operaciones de la mayor aerolínea de la India, IndiGo. Antes de IndiGo, Boulter fue director de operaciones en el equipo patrocinado por Emirates que transformó TAAG Angola Airlines. Ocupó puestos ejecutivos en Gulf Air, Etihad Airways, la compañía de bajo costo Sky Express, Virgin Atlantic y Cathay Pacific. Boulter también sirvió en el ejército británico en el Reino Unido, Canadá y Hong Kong y es miembro de la Royal Aeronautical Society.

Boulter comentó: "Es un privilegio formar parte del Consejo asesor sobre OTP de Cirium para ayudar a dirigir un análisis preciso de las operaciones de las aerolíneas y los aeropuertos. El programa tiene numerosos beneficios para el sector, entre los que destacan la mejora del desempeño operativo y el seguimiento de la utilización de las aeronaves en consonancia con los objetivos de sostenibilidad".

Baldanza y Boulter se suman a Luis Felipe de Oliveira, director general de ACI World, y a Henry H. Harteveldt, presidente y analista del sector de los viajes del Atmosphere Research Group, en el Consejo.

Haga clic aquí para descargar el último informe mensual de Desempeño en puntualidad de Cirium.

Fin

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para más información, siga las actualizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter o visite www.cirium.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220823005446/es/

Contacto

Para consultas de prensa: Equipo de prensa de Cirium en media@cirium.com Juliett Alpha (Mike Arnot) en cirium@juliettalpha.com The PC Agency (Paul Charles/Michael Johnson/Callum McGoldrick en cirium@pc.agency

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.