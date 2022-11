Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Cirium acaba de lanzar la primera función de seguimiento del mantenimiento de aeronaves por satélite de la industria de la aviación en su modulo Ascend Profiles.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005136/es/

Cirium's new Ground Events feature shows how Air France redesigned the cabins of all 15 of its Airbus A330 fleet. (Photo: Business Wire)

Su nueva función "Ground Events" permite a los fabricantes de aeronaves y motores, a los proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión, a los proveedores de piezas, a los arrendadores y a las aseguradoras supervisar y predecir futuros eventos de mantenimiento de los aviones.

Así, las empresas pueden comprender mejor cuándo y dónde se produjo el último evento de mantenimiento de una aeronave y prever su siguiente revisión.

También ayuda a identificar las transiciones de las aeronaves y a definir estrategias con respecto a cómo y dónde se asignan los presupuestos de mantenimiento y posventa por parte de los operadores o propietarios.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, señaló: "Somos innovadores, buscamos constantemente nuevas ideas para potenciar el sector de la aviación".

"Al rastrear todos los eventos a los que se somete una aeronave de una aerolínea, podemos identificar si se trató de cabinas rediseñadas, de una nueva marca de avión, de un evento de mantenimiento o de su retorno al servicio".

La primera fase de la nueva función "Ground Events" recoge todos los casos en los que las aeronaves pasan más de siete días en tierra e identifica la matrícula de la aeronave, el aeropuerto, la fecha y hora de llegada, la fecha y hora de salida, la duración del evento en tierra (en días) y la antigüedad de la aeronave. En el caso de determinadas compañías aéreas, la función muestra también el tipo de actividad de mantenimiento y el proveedor.

Con esta nueva función queda demostrada la potencia de la combinación de las flotas incomparables de Cirium y los datos avanzados de seguimiento de vuelos por satélite con los datos de localización y relaciones de mantenimiento, reparación y operaciones.

Por ejemplo, Air France ha rediseñado el interior de las cabinas de los 15 aviones de su flota de Airbus A330 para adaptarlo al de sus aviones A350.

Esto refleja el interés de la compañía por mejorar la experiencia de los pasajeros y supuso un beneficio para la aerolínea en cuanto se empezaron a reanudar los vuelos tras los cierres de la COVID-19. Los 15 aviones A330 estaban listos para volver al servicio con los nuevos interiores instalados en julio de 2020.

Además, esta función muestra cómo Lufthansa consiguió que cinco de sus Airbus A340, que iban a ser retirados, volvieran a entrar en servicio cuando la pandemia afectó a las entregas de nuevos aviones.

Además, se registró que la aerolínea se había asociado con IAC en Dublín para repintar los A340 con los nuevos colores distintivos de Lufthansa, y que las revisiones periódicas de mantenimiento fueron realizadas por Lufthansa Technik Malta, Lufthansa Technik Filipinas y Joramco.

Ante el aumento de la demanda de envíos de EPI durante la pandemia y el auge del comercio electrónico, los datos de "Ground Events" de Cirium muestran cómo Federal Express (FedEx) logró maximizar su flota y aprovechar las sólidas relaciones con su proveedor de mantenimiento. FedEx incrementó sus vuelos de carga, con aviones de poca antigüedad, de entre uno y ocho años, y mantuvo un ciclo de mantenimiento constante de dos años.

La función "Ground Events" forma parte de la interfaz de usuario de Ascend Profiles, que visualiza la información sobre las aeronaves en los perfiles de las aerolíneas y los arrendadores, y ofrece información rápida sobre los tipos de aeronaves, las ubicaciones de los aeropuertos, los fabricantes de equipos originales y los proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y operaciones, entre otros. Está disponible como aplicación y funciona en computadoras de escritorio, móviles y tabletas. Más información aquí.

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para más información, siga las actualizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter o visite www.cirium.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221123005136/es/

Contacto

Para consultas de prensa: Relaciones públicas de Cirium: media@cirium.com The PC Agency (RU y Europa): cirium@pc.agency Relaciones con la prensa de Juliett Alpha (América): cirium@juliettalpha.com TrainTracks (Japón): cirium@traintracks.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.