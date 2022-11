Comunicado de prensa de Business Wire: Clarks

C. & J. Clark International Ltd ("Clarks") y algunas de sus filiales han anunciado la retirada por motivos de seguridad de un total de ocho modelos de zapatos de mujer Breeze (en América) y Brinkley (fuera de América), todos en azul marino o azul marino oscuro, presentados para la temporada primavera/verano 2022.

La retirada de seguridad afectará a los siguientes modelos: Brinkley Step en azul marino; Breeze Step en azul marino; Breeze Step en azul marino/blanco; Breeze Step en azul marino oscuro; Breeze Ave en azul marino oscuro; Brinkley Ave en azul marino oscuro; Brinkley Shore en azul marino; y Breeze Shore en azul marino.

Esta retirada de seguridad se debe a que algunas muestras de estos zapatos identificaron niveles excesivos de los productos químicos bencidina o dimetoxibencidina, que se encuentran en los tintes azoicos y están restringidos en algunas jurisdicciones. El contacto prolongado y directo con el material de la parte superior del calzado puede exponer al usuario a estas sustancias químicas, que son tóxicas y pueden causar efectos adversos para la salud.

Clarks ha notificado a todas las autoridades reguladoras pertinentes, según corresponde, y ha puesto en marcha una retirada global completa de los modelos afectados. Este problema no afecta a ningún otro color de los modelos enumerados ni a ningún otro producto de Clarks, que tampoco se incluye en la retirada.

Información para clientes

Clarks está trabajando con socios minoristas para ponerse en contacto con tantas personas como sea posible que hayan podido comprar los zapatos directamente.

Los clientes que tienen un par de zapatos que están siendo retirados deben visitar http://tinyurl.com/ClarksRecall y seguir la guía paso a paso para obtener un reembolso.

Los clientes pueden identificar si sus zapatos deben devolverse comprobando el número de artículo de sus zapatos. El número de artículo son los primeros 8 dígitos del número de 12 dígitos que figura bajo la información de talla y ajuste y que se puede encontrar en la etiqueta fija dentro del calzado.

Se recomienda a los clientes de todas las regiones que tengan alguna pregunta sobre sus zapatos o el proceso de devolución, que consulten las preguntas y respuestas en línea de Clarks, disponibles en nuestro sitio web de retirada o poniéndose en contacto con Clarks a través del correo electrónico: productrecall@customerreply.clarks.com.

Los clientes de las siguientes regiones también pueden ponerse en contacto con Clarks por teléfono:

- EE. UU. - 1-800-480-5092 - Línea gratuita - Canadá - 1 800 480 5137 - Línea gratuita - Reino Unido - 0800 088 2332 - Teléfono gratuito - Unión Europea: visite nuestro sitio web de retirada para obtener una lista de números de la línea de ayuda de la UE.

Nuestro horario de apertura para estas regiones es el siguiente:

- Para EE. UU. y Canadá, el horario de apertura es el siguiente: de 6:00 a 18:00 hora del este, de 6:00 a 17:00 hora central, de 6:00 a 16:00 hora de la montaña y de 6:00 a 15:00 hora del Pacífico. - Para el Reino Unido, el horario de atención es de lunes a sábado, de 8:00 a 23:00 GMT. - Para la Unión Europea, el horario de apertura es de 9:00 a 12:00 CET.

A Clarks le gustaría disculparse por los inconvenientes que esto pudiera ocasionar a los clientes.

Acerca de Clarks

Clarks, con sede en Somerset, Inglaterra, ha estado a la vanguardia de la fabricación de calzado innovador desde su fundación en 1825, cuando los hermanos James y Cyrus Clark fabricaron unas zapatillas con recortes de piel de oveja. Fue revolucionario en su momento: una mezcla de ingenio y artesanía que ha permanecido en el corazón de lo que la marca hace ahora.

En el archivo de Clarks, de más de 22 000 pares, hay zapatos que han despertado revoluciones y definido generaciones. Desde la original bota Clarks Desert, diseñada por primera vez por Nathan Clark y lanzada en 1950, hasta la icónica Wallabee, cada diseño tiene una firma reconocible al instante: una combinación única de artesanía e innovación que la hace inconfundiblemente Clarks.

Clarks es una empresa global que opera en canales minoristas, mayoristas, de franquicias y en línea en más de 100 mercados.

