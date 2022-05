Comunicado de prensa de Business Wire: Cloudflare, Inc.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa de seguridad, desempeño y confiabilidad que ayuda a desarrollar un internet mejor, anunció hoy su integración a la Asamblea General del Código de Conducta en la Nube de la UE (EU Cloud Code of Conduct, EU Cloud CoC) para ayudar a expandir el impacto del ecosistema de confianza y estimular la adopción de servicios en la nube que cumplan con el RGPD por parte de más organizaciones. Cloudflare también anuncia que ha obtenido dos nuevas certificaciones de seguridad en la nube: ISO/IEC 27018:2019 y C5 (catálogo de criterios de cumplimiento para computación en la nube) presentado por la Oficina Federal para la Seguridad de las Tecnologías de la Información en Alemania.

El Código de Conducta en la Nube de la UE aporta confianza y transparencia al mercado europeo de computación en la nube ayudando a las organizaciones a contratar servicios en la nube de proveedores que cumplen con el RGPD. Cabe destacar que, tras la opinión positiva del Comité Europeo de Protección de Datos, el Código de Conducta en la Nube de la UE fue aprobado íntegramente por la Autoridad de Protección de Datos de Bélgica y es, por lo tanto, un código de conducta que funciona legalmente según el Artículo 40 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. El Código cubre todos los niveles de servicios en la nube y su cumplimiento es supervisado por el organismo autorizado de supervisión SCOPE Europe. La red global de Cloudflare y su sólido compromiso con la defensa de los estándares más altos de protección de datos acelerarán la adopción de servicios en la nube en todo el continente al disipar las dudas de los usuarios en cuanto a protección de datos.

Emily Hancock, directora de Privacidad de Cloudfare, realizó el siguiente comentario acerca de la afiliación: "A medida que muchas empresas comprueban la flexibilidad total de los servicios en la nube, generar confianza es fundamental para disipar todas las dudas sobre privacidad de datos y seguridad que puedan tener. El Código de Conducta en la Nube de la UE está liderando la acción de modo que las empresas europeas puedan crecer e innovar con cumplimiento incorporado. Estamos ansiosos por permitir el beneficio del poder de la nube para más empresas con confianza".

Cloudflare también ha obtenido dos nuevas certificaciones en seguridad y privacidad, con lo que refuerza aún más su compromiso con la seguridad y la protección de datos en Europa. ISO/IEC 27018:2019 es una certificación de privacidad global de la ISO que implementa medidas para proteger el procesamiento de datos de identidad (Personally Identifiable Information, PII) en nubes públicas que funcionan como procesadoras de PII. Cloudfare también está certificada como Controladora de PII y Procesadora de PII según ISO/IEC 27701:2019, que está alineada con varias normas de protección de datos, como el RGPD e ISO 27001:2013. Por otra parte, la confirmación C5 es una validación importante contra un nivel de seguridad estándar definido para la computación en la nube. Cloudflare recibió el informe C5 en mayo de 2022.

Para obtener más información sobre Cloudflare y su compromiso con la protección de datos en Europa, consulte las siguientes fuentes:

-- Centro de confianza de Cloudfare

-- Cómo acceder a la documentación sobre cumplimiento

-- Cloudfare refuerza su compromiso con la seguridad en Alemania mediante una auditoría conforme al BSIG.

