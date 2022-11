Comunicado de prensa de Business Wire: Cognite

Cognite, líder mundial en software industrial, anunció hoy el lanzamiento de la integración nativa del simulador y las capacidades de flujo de trabajo de AI (Inteligencia Artificial) híbrida para su plataforma líder de Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®. Estos flujos de trabajo de AI híbrida combinan lo mejor del aprendizaje automático basado en datos y el modelado basado en la física para desplegar soluciones digitales avanzadas a escala, incluidas soluciones para casos de uso de producción sensibles que pueden reducir los costos y aumentar la toma de decisiones proactiva capaz de optimizar la producción.

Con Cognite Data Fusion®, las organizaciones industriales pueden automatizar los estudios rutinarios de los simuladores o supervisar los casos problemáticos mediante la ejecución automática de un simulador con datos en vivo, la recolección de los resultados, la activación de acciones y la visualización de los resultados. Cognite Data Fusion® es independiente del proveedor y puede integrarse con simulaciones líderes del sector como Unisim, Olga, Turbulent Flux, Multiflash e Hysys. Además, Cognite anunció recientemente una asociación estratégica con SLB (conocida formalmente como Schlumberger), líder mundial de simuladores, software y servicios industriales, para simplificar y potenciar el acceso a las soluciones de AI híbrida para los clientes de la industria energética.

Neptune Energy, el operador de Cygnus, aprovechó Cognite Data Fusion® para desarrollar una aplicación de modelado y vigilancia de pozos con AI híbrida. Mediante una integración nativa con PROSPER, un simulador de modelado de pozos y oleoductos, Cognite Data Fusion® ofrece un modelado de pozos automatizado y una supervisión de pozos casi en tiempo real, con lo que se eliminan los procesos manuales y se consiguen mayores volúmenes de vigilancia más amplios y evaluaciones de mayor calidad. Como resultado de los flujos de trabajo de AI híbrida en Cognite Data Fusion®, Neptune observó:

-- una reducción del 80 % del tiempo dedicado a la extracción y manipulación de datos

-- una reducción del 67 % del tiempo dedicado al análisis y la validación de datos

-- un aumento de la toma de decisiones proactiva gracias a la vigilancia casi en tiempo real en una aplicación común que permite la colaboración multidisciplinar

"Cognite Data Fusion proporciona a nuestros ingenieros una gran cantidad de ventajas al proporcionarles datos extraídos, contextualizados, modelados y visualizados para que puedan actuar sobre ellos. Ahora pueden dedicar más tiempo a interpretar los resultados y a tomar decisiones colaborativas basadas en los datos", afirmó Alan Bibb, gerente global de socios comerciales de IT en Neptune Energy. "Con los flujos de trabajo de AI híbrida en Cognite Data Fusion, somos capaces de centrarnos en una optimización de ingeniería más holística y mejorar el tiempo de valor".

"La transformación digital comienza y tiene éxito con un acceso sencillo a datos industriales complejos. El anuncio de hoy asegura que Cognite Data Fusion proporcionará una fuente de verdad central y contextualizada para los datos de una organización, tanto para los modelos de AI híbrida como para los expertos en la materia que supervisan el proceso de toma de decisiones, lo cual es fundamental para la optimización de los activos y la producción", afirmó Geir Engdahl, cofundador y director de tecnología de Cognite.

Cognite Data Fusion® hace que los datos de los activos sean más accesibles y significativos para los seres humanos y las máquinas, y proporciona datos y conocimientos confiables para desbloquear oportunidades en tiempo real, reducir costos y mejorar la integridad y la sostenibilidad de sus operaciones. Para obtener más información sobre Cognite Data Fusion, visite: cognite.com/why-cognite-data-fusion

Acerca de Cognite

Cognite es una empresa global de SaaS industrial que se estableció con una visión clara: empoderar rápidamente a las empresas industriales con datos contextualizados, confiables y accesibles para ayudar a impulsar la transformación digital a gran escala de las industrias de activos intensivos en todo el mundo. Nuestra plataforma principal de Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®, permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma rápida y segura para desarrollar, operativizar y escalar soluciones y aplicaciones de AI industrial para ofrecer tanto rentabilidad como sostenibilidad. Visítenos en www.cognite.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

