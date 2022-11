Comunicado de prensa de Business Wire: CSC

CSC acaba de anunciar que concretará la adquisición de Intertrust Group, tal y como se detalla en el comunicado de prensa conjunto emitido por CSC e Intertrust Group. La adquisición marca un hito importante para CSC, que ahora podrá hacer negocios con más del 90 % de las empresas que figuran en la lista Fortune 500®, más del 90 % de las 100 Best Global Brands®, y más del 70 % de las empresas del PEI 300. Rod Ward III, descendiente directo de uno de los dos fundadores de la empresa y que ha sido presidente y director ejecutivo de CSC durante casi 13 años, dirigirá la organización resultante. Ward contará con el apoyo de un equipo de liderazgo empresarial de gran experiencia, incluido Shankar Iyer, director ejecutivo de Intertrust Group.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005037/es/

(Graphic: Business Wire)

Fundada en 1899 y con sede en Wilmington, Delaware, CSC es uno de los "Mejores lugares para trabajar" del país y se enorgullece de ser una empresa privada gestionada de forma profesional desde hace más de 120 años. "Con esta adquisición pretendemos aunar la experiencia, las capacidades y el alcance geográfico complementarios de CSC e Intertrust Group para poder atender mejor las necesidades globales de administración y cumplimiento de las normas de nuestros clientes", afirma Ward. "Estamos creando una organización combinada que nos permitirá prestar el servicio líder del sector que espera el cliente, como lo demuestran los niveles de lealtad de nuestros clientes a través de las Net Promoter Scores".

"La adquisición de Intertrust Group nos permitirá desenvolvernos en el siempre cambiante entorno normativo y de cumplimiento al que se enfrentan nuestros clientes, gracias a una combinación de personas, procesos y soluciones tecnológicas de primer nivel", añade Ward. "Nuestros clientes también se beneficiarán de recibir el servicio de un socio estratégico estable que ha estado en el negocio en régimen de propiedad común durante más de un siglo".

"Tenemos un largo historial de éxitos en la adquisición e integración de empresas en beneficio tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados. El personal aprecia no sólo nuestra estabilidad, que se debe a que CSC es una empresa privada con una sólida base financiera y una perspectiva a largo plazo, sino también nuestra pasión por trabajar juntos para atender mejor a nuestros clientes", afirma Ward. "Hoy nos complace dar la bienvenida a la familia de CSC a la talentosa plantilla de Intertrust Group. Estamos deseosos de emprender juntos este próximo capítulo".

"Siempre nos ha impresionado la sólida reputación de CSC enfocada en priorizar al cliente", declara Iyer. "Creemos que el mercado se beneficiará enormemente de la combinación de dos de los principales proveedores de soluciones corporativas, de fondos y de cumplimiento".

"A través de esta combinación hemos logrado un resultado que es una verdadera victoria para todas las partes interesadas y, sobre todo, el mejor resultado para nuestros colegas de Intertrust", añade Iyer.

Como una única empresa, CSC e Intertrust Group contarán con la experiencia combinada de más de 7500 empleados especializados con competencias en más de 140 jurisdicciones. "Esto significa que podemos ofrecer un servicio continuo en todo el mundo, con el modelo "follow the sun", para ayudar a nuestros clientes allí donde nos necesiten", explica Ward.

Acerca de CSC

CSC es el socio de confianza elegido por más del 90 % de las empresas de la lista Fortune 500®, más del 90 % de las 100 Best Global Brands® y más del 70 % de las empresas del PEI 300. Somos el principal proveedor mundial de soluciones globales de administración de empresas y cumplimiento normativo, de servicios de gestión especializados para gestores de activos alternativos en toda una serie de estrategias de fondos, de transacciones con participantes en los mercados de capitales, tanto públicos como privados, de gestión de sistemas de nombres de dominio y de protección digital de marcas y fraudes, así como de soluciones de software de impuestos corporativos. Fundada en 1899 y con sede en Wilmington (Delaware), EE. UU., CSC se enorgullece de ser una empresa privada gestionada con profesionalidad desde hace más de 120 años. CSC tiene oficinas y competencias en más de 140 jurisdicciones en Europa, América, Asia Pacífico y Oriente Medio. Somos una empresa global con capacidad para hacer negocios dondequiera que se encuentren nuestros clientes, y lo conseguimos empleando a expertos en cada actividad a la que atendemos. We are the business behind business®. Más información en cscglobal.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005037/es/

Contacto

Brandy Chieffi Vicepresidenta de marketing brandy.chieffi@cscglobal.com Sala de prensa de CSC

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.