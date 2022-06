Comunicado de prensa de Business Wire: CTC Global Corporation

Hoy, CTC Global Corporation anunció la finalización y puesta en marcha de su cuarta planta de prueba y fabricación de núcleos de fibra compuesta. La nueva planta, CTC Global S.A. (CSA), está ubicada en Asunción, Paraguay, y ya está prestando servicios a clientes en Sudamérica. La planta de CSA es una planta de prueba y fabricación de núcleos ACCC® totalmente calificada y se une a las instalaciones en California, Indonesia y China para permitir que CTC Global satisfaga las necesidades avanzadas de conductores de las empresas de servicios públicos de todo el mundo.

CTC Global seleccionó a Asunción, Paraguay para su cuarta planta de fabricación de núcleos de conductores ACCC® para respaldar un aumento sustancial en la demanda del conductor ACCC® en América Latina y apoyar a sus clientes locales y regionales. Al ser un miembro ubicado en el centro de Mercosur, el cuarto bloque comercial más grande del mundo, Paraguay es un excelente lugar para fabricar y enviar a clientes ubicados en toda la región.

J.D. Sitton, director ejecutivo de CTC Global declaró: "Paraguay tiene un gobierno visionario que está comprometido con un programa de industrialización progresiva. Muchas empresas líderes han ubicado instalaciones de fabricación de última generación aquí y CTC se complace en unirse a ellas. La fuerza laboral paraguaya tiene un alto nivel de educación y es muy capaz, y el equipo de CSA se ha convertido rápidamente en una parte valiosa del equipo más grande de CTC".

Christian Lichtenberg, gerente general de CSA agregó: "La construcción de esta planta, la creación del equipo de CSA y el logro de la rigurosa Certificación ACCC® ha sido extremadamente satisfactorio. Estoy orgulloso de todo el equipo y esperamos seguir con el crecimiento de CSA a medida que Paraguay y los países del Mercosur crecen".

El equipo de producción, las herramientas, los métodos de procesamiento y los procedimientos de control de calidad de CSA fueron diseñados, desarrollados y entregados a las nuevas instalaciones por CTC Global y, en los últimos meses, CTC Global y sus socios reclutaron, capacitaron y certificaron a los miembros del equipo de CSA para supervisar, y operar el proceso de producción y realizar el conjunto requerido de rigurosas pruebas de calidad del producto. Los núcleos ACCC® producidos en las instalaciones de CSA ya han sido entregados.

Acerca de CTC Global:

CTC Global es la empresa privada de soluciones de red eléctrica cuyo producto estrella, el conductor ACCC® es la solución líder de línea eléctrica de alto voltaje y alto rendimiento que utilizan las empresas de servicios públicos de todo el mundo para ampliar el acceso y eliminar los cuellos de botella de sus redes. Los conductores ACCC® han sido seleccionados para más de 1100 proyectos por más de 250 empresas de servicios públicos en 62 países y se les atribuye la eliminación y prevención de más de 17 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 relacionadas con pérdidas de línea. CTC Global tiene su sede en Irvine, California. Visite www.ctcglobal.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005029/es/

Contacto

CTC Global Dave Bryant +1 (949) 428-8500 dbryant@ctcglobal.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.