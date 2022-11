Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones inteligentes de IoT centradas en el video, ha acelerado la innovación y la exploración de la tecnología a todo color. Con TiOC, Panorámica, Zoom y 4K, la nueva generación de la serie a todo color de Dahua ofrece una amplia gama de soluciones con poca luz que integran diferentes tecnologías inteligentes para resolver los puntos débiles en diversos escenarios, lo que permite a los instaladores y usuarios finales elegir la solución ideal que mejor se adapte a sus necesidades.

A todo color + TiOC: disuasión eficaz contra los intrusos

La Dahua TiOC (cámara tres en uno) integra iluminadores duales inteligentes, disuasión activa e IA para ofrecer una solución de vigilancia proactiva que puede advertir eficazmente a los intrusos. La combinación de la tecnología a todo color de Dahua, líder en el sector, con las potentes funciones de IA y los avisos de disuasión activa en tiempo real, la hacen adecuada para lugares que requieren seguridad las 24 horas del día, como villas, tiendas, almacenes, etc., ayudando a reducir las tasas de falsas alarmas, a mejorar la eficacia de la búsqueda de objetivos, a optimizar en general el funcionamiento del sistema y a reducir los costos.

A todo color + panorámica: toda la escena en colores vivos

Las cámaras PTZ e IPC panorámicas de 180° con doble lente a todo color de Dahua están equipadas con sensores duales que ofrecen un campo de visión de 180 grados. Adopta el algoritmo de fusión con conexión directa a nivel de píxel de Dahua para empalmar las imágenes en una escena de vigilancia horizontal de 180°, proporcionando a los usuarios imágenes brillantes a todo color y panorámicas. Con una cobertura de área amplia, es una excelente alternativa a la desalentadora instalación de múltiples cámaras para cubrir una escena grande. Gracias a la tecnología a todo color, la cámara panorámica inteligente puede proporcionar imágenes nítidas en color incluso de noche, lo que resulta esencial para la supervisión continua las 24 horas del día en escenarios de gran tamaño, como plazas, pasillos y zonas de estacionamiento.

A todo color + ZOOM: zoom varifocal con colores vivos

La cámara varifocal a todo color de Dahua cuenta con una capacidad de zoom óptico de aproximadamente 5x y función de autoenfoque. Estas cámaras proporcionan detalles claros de la escena de vigilancia incluso después de hacer zoom, capturan imágenes de colores vivos en entornos oscuros y también permiten a los usuarios ajustar directamente el enfoque de la cámara de acuerdo con la escena real, lo que es conveniente y ahorra tiempo.

A todo color + 4K: calidad de imagen 4K UHD realista

La cámara 4K a todo color de Dahua ofrece imágenes y videos mejorados en color las 24 horas del día. Adopta un sensor de imagen de 1/1.2" (actualmente el mejor sensor IPC con poca luz de Dahua) que proporciona un aumento del 110% del tamaño de los píxeles en comparación con el sensor común de 8MP. Combinado con una gran apertura F1.0, se puede capturar más luz disponible para proporcionar imágenes claras y vívidas, lo que es conducente a un análisis de video preciso.

