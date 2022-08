Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Dahua Technology, un proveedor líder a nivel mundial en tecnología de video y soluciones inteligentes para el Internet de las cosas, presentó oficialmente Dahua DeepHub Pro Series durante su lanzamiento global en línea. Incluye escritura de latencia ultra baja, posibilita la transmisión a pantallas con solo un toque, incluye cámara y micrófono incorporado y otras funciones de IA avanzadas. Dahua DeepHub permite un enfoque flexible y multimedia tanto para la educación como para conferencias, brindándoles a los participantes una experiencia rica en contenido, interactiva e inmersiva.

Traditional methods of learning in classroom settings have several challenges, including poor interaction between students and teachers, and potentially poor visual clarity from some positions in the room. Dahua's DeepHub interactive whiteboard is designed to provide a content-rich, interactive and stimulating learning experience in schools and colleges, consigning to history conventional whiteboards and other presenting platforms. (Photo: Business Wire)

"Dahua DeepHub combina los avances de Dahua en tecnologías clave como video, audio y transmisión de video de alta definición para ofrecer una amplia variedad de pizarras inteligentes interactivas. Desde la opción básica Lite Series hasta la opción de alta gama Pro Series, este producto cumple con las demandas de digitalización y colaboración de los clientes de los ámbitos de la educación y los negocios, en el contexto actual mundial del Internet de las cosas", comentó Josh Wang, Gerente de Producto de Dahua DeepHub.

El lanzamiento en línea destacó la variedad de funciones de Dahua DeepHub. Por ejemplo, utiliza tecnología Zero Air Gap en la pantalla para reducir el paralaje y brindar una imagen más clara. La latencia de tinta también se optimizó para brindar aproximadamente 50 páginas o 1500 toques de escritura continua.

Para mejorar el resultado visual y el manejo, Dahua DeepHub utiliza potentes funciones de IA, lo que incluye el "reconocimiento de escritura manual", que puede reconocer textos y formas escritas a mano legibles y el "control gestual" para manejar fácilmente el dispositivo desde diferentes lugares. Incluso, puede detectar y concentrar su energía en el orador actual para permitir una mejor interacción. Además, el contenido de la pantalla puede enviarse a otros dispositivos que se encuentren en la misma sala y puede editarse en tiempo real mediante la función Two-way Sharing.

Dahua DeepHub también es compatible con el sistema de gestión de dispositivos SIMS, lo que le permite al personal de TI monitorear el estado operativo del dispositivo. Posee un chip de nivel flagship con 8 GPU de ejecución, lo que asegura la capacidad de renderizado de imagen y una NPU que brinda una potencia de procesamiento de cinco niveles, una característica única en la industria.

Por otra parte, puede utilizarse con un cable tipo C, que reemplaza los cables de HDMI, audio y pantalla táctil, y que además puede brindar energía a dispositivos externos. También es compatible con el control de acceso mediante huella digital, con las conexiones inalámbricas AirPlay, Chromecast, Eshare y Miracast, y con los sistemas operativos Android 11 y Windows10, que pueden alternarse de manera flexible.

La gama completa de Dahua DeepHub Series da un salto hacia adelante en el objetivo de Dahua de empoderar a ciudades y empresas con la transformación digital que generan las tecnologías inteligentes del Internet de las cosas. Dahua planea lanzar nuevos modelos en los próximos meses para seguir brindando la mejor experiencia digital a los clientes de todo el mundo.

