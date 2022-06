Comunicado de prensa de Business Wire: Degreed

Degreed, innovador global en aprendizaje profesional permanente elegido por más de una de cada tres empresas de Fortune 50, anunció hoy la adquisición de la plataforma de academia de talentos, Learn In, y el regreso del cofundador David Blake como director ejecutivo. Blake fue anteriormente el cofundador y director ejecutivo de Learn In.

Learn In ayuda a las empresas a establecer academias internas de talentos que reúnen todos los recursos necesarios para crear una fuerza laboral altamente calificada, incluyendo el proceso más extenso de desarrollar habilidades complejas. Las características principales de Learn In complementan las de la LXP (Learning Experience Platform [Plataforma de experiencia de aprendizaje]) que define la categoría, incluida una tarjeta de estipendio de aprendizaje prepaga, un mercado de habilidades de clase mundial y un creador de programas personalizado, un administrador de beneficios de matrícula y entrenamiento dedicado.

"Una academia de capacidad corporativa va más allá de una 'biblioteca de contenido'", indicó Josh Bersin, analista de la industria global y director ejecutivo de Josh Bersin Company. "Es un lugar al que la gente va a mejorar sus capacidades relacionadas con el trabajo. Va más allá de las habilidades técnicas y funcionales y se enfoca en las capacidades comerciales reales que una empresa necesita para prosperar".

Degreed más Learn In unificarán la gama más amplia de opciones de desarrollo que usan las personas, desde el aprendizaje diario hasta la mejora de las habilidades a largo plazo para el crecimiento profesional individual y la innovación dentro de las organizaciones.

Los planes de Blake para el futuro de Degreed diferían de la dirección actual, por lo que se tomó una decisión amistosa de que regresara a la empresa como director ejecutivo y ejecutara esa visión.

Degreed agradece a Dan Levin por el progreso que ha impulsado y su administración de la misión de Degreed durante los últimos 15 meses, y además está agradecido por sus logros, incluido el aumento de nuestra base de clientes, el establecimiento del rigor operativo para la escala y la expansión significativa de nuestro ecosistema de socios y, en general, la huella global.

"Las empresas que pueden desarrollar rápidamente talento efectivo son las que podrán cumplir con los objetivos comerciales estratégicos", señaló David Blake, cofundador y director ejecutivo de Degreed. "Así como Degreed creó el mercado LXP, Learn In ha comenzado con las academias de talentos. Ahora, juntos, tenemos el producto y la tecnología para ayudar a nuestros clientes a ofrecer capacidades comerciales a escala con innovación continua en el espacio del aprendizaje y las habilidades".

"En BMO, nuestra estrategia es construir un banco habilitado digitalmente que esté listo para el futuro. Esto significa que debemos equipar a los empleados con las habilidades que necesitan en su trabajo, en su carrera, en el futuro del trabajo y en seguir sus pasiones personales", afirma Gina Jeneroux, directora de Aprendizaje de BMO Financial Group. "A medida que se unen Degreed y Learn In, ofrecerán una oportunidad más integrada para que organizaciones como la nuestra involucren a los empleados y desarrollen una gama más amplia de habilidades, desde el aprendizaje curioso y 'en el momento' hasta la actualización de habilidades y credenciales más complejas".

Esta es la cuarta adquisición de Degreed, y Blake se reincorpora a un experimentado equipo de liderazgo de Degreed de Bank of America, Mastercard, Danone, LinkedIn, Adobe, SAP y Saba.

Degreed potencia la innovación a través del aprendizaje. Como creadores de cambios a escala global, trabajamos con una de cada tres empresas de Fortune 50 para impulsar una cultura de aprendizaje en toda su empresa. En una experiencia fluida, lo ayudamos a identificar las habilidades que tiene y a desarrollar las habilidades que necesita, a través de modos de aprendizaje individuales, colaborativos y experimentales, para impulsar resultados individuales y comerciales. Fundada en 2012, Degreed tiene su sede en Pleasanton, California, y cuenta con usuarios en 191 países.

Learn In ayuda a las empresas a establecer academias de talentos que dirigen todos los recursos necesarios para crear una fuerza laboral altamente calificada. Los líderes de Recursos Humanos, Talento, y Aprendizaje y Desarrollo (L&D) usan Learn In para modernizar el acceso a los presupuestos de aprendizaje y los programas de clase mundial, y para simplificar la entrega de programas personalizados a los grupos de empleados. Las características principales de Learn In incluyen un administrador de beneficios de matrícula, una tarjeta de estipendio de aprendizaje prepago, un mercado de programas de clase mundial y un creador de programas personalizados, y entrenamiento dedicado. Ahora cada empleado puede desarrollar habilidades más complejas alineadas con precisión a las necesidades de la empresa. Cofundado por los fundadores de Degreed, Learn In está respaldado por líderes en tecnología educacional (edtech) e inversionistas en el futuro del trabajo, incluidos Firework Ventures, Kickstart Fund, Album, GSV y Village Global, y ha tenido cobertura en CNBC, USA Today, EdTechReview, EdSurge, Fast Company y Techcrunch.

